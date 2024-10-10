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Алаудинов рассказал о сдаче в плен военных из элитных подразделений ВСУ в ДНР

Алаудинов: ВС РФ взяли много пленных из элитных подразделений ВСУ в Часовом Яре
10 октября 2024, 09:12
Фото: iStock/Sinenkiy

Фото: iStock/Sinenkiy

Военные ВС РФ берут много пленных из элитных подразделений ВСУ в Часове Яре. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.


По словам командира, 4-я бригада 3-й общевойсковой армии совместно с бойцами спецназа «Ахмат» сделали огромную работу, в результате которой было ликвидировано очень много личной силы ВСУ. Алаудинов добавил, что солдаты российской армии уже зашли в Часов Яр и находятся в тылу украинских подразделений.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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