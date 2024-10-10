Алаудинов рассказал о сдаче в плен военных из элитных подразделений ВСУ в ДНР

Следите за нашими новостями в удобном формате

Военные ВС РФ берут много пленных из элитных подразделений ВСУ в Часове Яре. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.