Алаудинов рассказал о сдаче в плен военных из элитных подразделений ВСУ в ДНР

Фото: iStock/Sinenkiy
Военные ВС РФ берут много пленных из элитных подразделений ВСУ в Часове Яре. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
По словам командира, 4-я бригада 3-й общевойсковой армии совместно с бойцами спецназа «Ахмат» сделали огромную работу, в результате которой было ликвидировано очень много личной силы ВСУ. Алаудинов добавил, что солдаты российской армии уже зашли в Часов Яр и находятся в тылу украинских подразделений.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
Силы ПВО за ночь уничтожили 92 украинских беспилотника над регионами РФ
Пленный ВСУ рассказал, как его при сдаче в плен атаковал украинский дрон
Спасший батальон Герой России из «Времени героев» получил «золотой пояс»
Екатерина Коршунова