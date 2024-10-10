Спасший батальон Герой России из «Времени героев» получил «золотой пояс»

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Чемпион Забайкалья по армейскому рукопашному бою Балдан Цыдыпов, который 30 марта 2022 года спас 150 бойцов своего батальона в условиях засады, стал лауреатом Национальной премии «Золотой Пояс» в номинации «За волю к Победе».
Награду ему вручил первый замглавы Администрации Президента Сергей Кириенко. Цыдыпов, чей БМП был подбит одним из первых, принял огонь на себя, обеспечив отход товарищей и проявив истинное мужество. За этот подвиг он был удостоен звания Героя России.
Вручение премии «Золотой Пояс» стало значимым событием, подводящим итоги достижений российских спортсменов и их наставников. Эта награда символизирует силу воли, мастерство и целеустремленность, а в этом году была вручена представителям единоборств, которые проявили себя как на спортивной арене, так и в защите Родины в зоне специальной военной операции.
Ранее сообщалось, что в южных регионах России, включая Ростовскую, Курскую и Волгоградскую области, а также Кубань, зафиксированы массированные атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
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Вручение премии «Золотой Пояс» стало значимым событием, подводящим итоги достижений российских спортсменов и их наставников. Эта награда символизирует силу воли, мастерство и целеустремленность, а в этом году была вручена представителям единоборств, которые проявили себя как на спортивной арене, так и в защите Родины в зоне специальной военной операции.
Ранее сообщалось, что в южных регионах России, включая Ростовскую, Курскую и Волгоградскую области, а также Кубань, зафиксированы массированные атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
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Елена Перлова