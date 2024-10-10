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Спасший батальон Герой России из «Времени героев» получил «золотой пояс»

10 октября 2024, 04:50
Фото: istock/fortton

Фото: istock/fortton

Чемпион Забайкалья по армейскому рукопашному бою Балдан Цыдыпов, который 30 марта 2022 года спас 150 бойцов своего батальона в условиях засады, стал лауреатом Национальной премии «Золотой Пояс» в номинации «За волю к Победе».
Награду ему вручил первый замглавы Администрации Президента Сергей Кириенко. Цыдыпов, чей БМП был подбит одним из первых, принял огонь на себя, обеспечив отход товарищей и проявив истинное мужество. За этот подвиг он был удостоен звания Героя России.

Вручение премии «Золотой Пояс» стало значимым событием, подводящим итоги достижений российских спортсменов и их наставников. Эта награда символизирует силу воли, мастерство и целеустремленность, а в этом году была вручена представителям единоборств, которые проявили себя как на спортивной арене, так и в защите Родины в зоне специальной военной операции.



Ранее сообщалось, что в южных регионах России, включая Ростовскую, Курскую и Волгоградскую области, а также Кубань, зафиксированы массированные атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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#бпла
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Массированная атака ВСУ на юг России: что известно к этому часу
Массированная атака на юг России: БПЛА замечены в нескольких регионах
10 октября 2024, 03:01

Фото: Минобороны РФ

В южных регионах России, включая Ростовскую, Курскую и Волгоградскую области, а также Кубань, зафиксированы массированные атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Под Ейском произошла серия взрывов на складах, что вызвало масштабный пожар. По информации местных ресурсов, огонь охватил площадь в 1600 квадратных метров. Пожар был ликвидирован к 0:40, однако связь между взрывами и прибытием БПЛА пока не установлена.

Кроме того, в районе Азова наблюдается едкий дым, причина которого также не известна. Специалисты продолжают разбираться с последствиями данных инцидентов и уточняют информацию о возможных повреждениях и пострадавших.

Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов сообщил о освобождении двух населенных пунктов в Курской области. Однако названия этих пунктов не уточняются. Полк «Ахмат-Чечня» взял крупный опорный пункт, уничтожив около 40 бойцов ВСУ, отметил он.

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Алаудинов заявил об освобождении двух населенных пунктов в Курской области
Алаудинов: ВС РФ освободили села под Курском и уничтожили около 40 бойцов ВСУ
10 октября 2024, 02:43

Фото: Минобороны РФ

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов сообщил о освобождении двух населенных пунктов в Курской области. Однако названия этих пунктов не уточняются.

«Подразделения Минобороны России освободили еще два населенных пункта Курской области... Полк "Ахмат-Чечня" взял крупный опорный пункт, уничтожив около 40 бойцов ВСУ», — отметил он в видеообращении на своем Telegram-канале.
Алаудинов также добавил, что отряд «Горца» эффективно действовал на данном направлении, уничтожив украинские подкрепления. В ходе боя погиб один штурмовик, а отряд «Аида» уничтожил один Stryker с мощным радиоэлектронным оборудованием и сжег опорный пункт. При этом командир отряда был тяжело ранен, а руководство штаба выведено из строя.

Ранее в среду Министерство обороны России сообщило об освобождении населенных пунктов Новая Сорочина и Покровский. Бойцы группировки «Севера» также нанесли удары по формированиям десяти бригад ВСУ в районах Дарьино, Любимовки, Нового Пути и Плехово.

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подтвердил, что в Курской области была остановлена наступательная операция ВСУ, начавшаяся 6 августа. Он подчеркнул, что операция в этом регионе завершится разгромом противника и выходом на государственную границу. По данным Минобороны, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 20 тысяч военных.

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#минобороны
#апти алаудинов
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Бывший советник Пентагона предсказал конец Украины
Макгергор: операция ВС РФ в Угледара привела к разрушению фронта
10 октября 2024, 01:46

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что российские войска, освободив Угледар, значительно усилили разрушение фронта в зоне спецоперации.
В эфире YouTube-канала Daniel Davis/Deep Dive он отметил, что операции российских сил в Угледаре и под Харьковом приводят к коллапсу украинского фронта.

Макгрегор добавил, что осталось немного преград для российской армии, чтобы перейти реку Днепр и продвинуться к Киеву. Он также подчеркнул, что многие восточноевропейские страны начинают отказываться от поддержки киевского режима из-за нежелания быть втянутыми в конфликт.

«Результат уже предрешен. Украина проиграла», — резюмировал он.

Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября, что стало важным шагом для российских войск, позволяя им продвигаться в направлении Великая Новоселка и Курахово. Освобождение этого города также обеспечило безопасность трассы Донецк — Мариуполь и вывело Волноваху из-под удара.

Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу отметил, что за август и первую неделю сентября российские силы освободили почти тысячу квадратных километров территории, при этом противник несет значительные потери, достигающие двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.

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Пентагон назвал всего одну причину, почему удары ВСУ вглубь России запрещены
Пентагон: США не снимут ограничения на удары вглубь РФ из-за угрозы эскалации
10 октября 2024, 00:03

Фото: Минобороны РФ

Соединенные Штаты сохранят ограничения на дальние удары Вооруженных сил Украины по территории России с использованием западных ракет, несмотря на давление.
Как заявила высокопоставленная представительница Пентагона, США опасаются возможной эскалации конфликта в случае изменения своей позиции.

«Мы не изменили свою политику по этому вопросу», — сообщила она на специальном брифинге, посвященном ситуации на Украине.
Представительница Пентагона уточнила, что любое смягчение ограничений по ударам вглубь России будет воспринято как угроза обострения конфликта.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что НАТО обсуждает не только передачу Киеву дальнобойных вооружений, но и возможность прямого участия в конфликте, что может изменить его суть. Пресс-секретарь Дмитрий Песков добавил, что Россия готова принимать необходимые меры в случае новых атак по ее территории.

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Зеленский толкает мир к войне? В Крыму озвучили опасные последствия его плана
Глава крымской миссии Смирнов: план Зеленского это дорога в пропасть
09 октября 2024, 23:50

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов подверг резкой критике первый пункт «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского, направленного на вступление страны в НАТО.
Смирнов заявил, что этот план ведет Украину и коллективный Запад к катастрофическим последствиям.

Ранее Зеленский сообщил о своей инициативе на третьем саммите «Украина – Юго-Восточная Европа», где первым пунктом стал призыв пригласить Украину в НАТО. По его словам, вступление в альянс является «реальным шагом к миру».

Смирнов, однако, подчеркнул, что такие действия приближают Украину к исчезновению как независимого государства и делают угрозу третьей мировой войны все более вероятной.

«Так называемый план Зеленского – это дорога в пропасть», – отметил он.
По мнению Смирнова, одной из ключевых целей специальной военной операции (СВО) является обеспечение внеблокового статуса Украины, и конфликт не прекратится, пока эта цель не будет достигнута.

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Националисты заявили о захвате сотен храмов УПЦ
Националист Корчинский заявил, что владеет методикой захвата храмов УПЦ
09 октября 2024, 23:44

Фото: istock/krblokhin

Известный украинский националист Дмитрий Корчинский заявил, что его сторонники активно используют методику захвата храмов Украинской православной церкви (УПЦ).
Корчинский подчеркнул, что более эффективным способом воздействия на УПЦ является изъятие земель, на которых расположены храмы, и общественное давление на местные власти.

«Закон о запрете УПЦ ничего существенно не изменит. Здесь должна работать активная общественность. Мы часто участвуем в переводе храмов в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), и для этого у нас есть проверенные методики», — приводит его слова местное издание.
Корчинский также отметил, что националисты уже забрали значительное количество недвижимости у УПЦ, создав для этого специализированный отдел под названием «Братство». По его словам, этот отдел действует при поддержке Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) и успешно проводит операции по захвату храмов.

Украинские власти продолжают самую масштабную кампанию преследования УПЦ в новейшей истории страны. Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в храмах и монастырях, обвиняя священников в «антиукраинской деятельности». Сотни храмов были захвачены раскольниками, при этом священнослужители и миряне подвергаются насилию.

С 23 сентября вступил в силу закон, позволяющий полностью запретить деятельность УПЦ на территории Украины.

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#минобороны
#упц
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ВС РФ уничтожили дивизион Patriot в Днепропетровской области
МО РФ: «Искандер-М» ликвидировал ЗРК Patriot и живую силу ВСУ под Днепром
09 октября 2024, 19:43

Фото: istock/krblokhin

Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» уничтожил зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot и живую силу ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что расчётом комплекса были нанесены ракетные удары по позиции дивизиона ЗРК Patriot около населённого пункта Пашена Балка в Днепропетровской области.

В результате этих ударов была уничтожена многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, кабина боевого управления AN/MSQ-104, пусковая установка ЗРК Patriot, а также ликвидирован личный состав зенитно-ракетного дивизиона.

Также после осуществления атаки была повреждена ещё одна установка ЗРК Patriot.

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#всу
#минобороны рф
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#ракетный удар
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Зеленский заявил о намерении завершить конфликт до 2025 года
Reuters: Зеленский рассчитывает завершить конфликт не позднее 2025 года
09 октября 2024, 18:28

Президент Украины Владимир Зеленский планирует завершить конфликт с Россией не позднее 2025 года. Его слова передаёт агентство Reuters.
Он подчеркнул, что в октябре, ноябре и декабре 2024 года у Украины есть шанс продвинуться к миру и прочной стабильности, и ситуация на фронте, по словам Зеленского, создаёт возможность сделать выбор. Под ним украинский президент подразумевает выход на путь решительных действий по прекращению конфликта не позднее 2025 года.

Глава государства добавил, что в ноябре Украина окончательно подготовит «формулу мира», которая будет вынесена на обсуждение второго «саммита мира».

Ранее сообщалось, что Киев рассчитывает на проведение второго «саммита мира» с участием России в декабре.

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#россия
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«Неопытность и отсутствие знаний»: ВСУ по ошибке помогли продвижению ВС РФ
SZ: ВСУ вырыли окопы, которые вели от позиций ВС РФ в тыл украинских войск
09 октября 2024, 18:04

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Неправильное строительство фортификационных укреплений ВСУ облегчило продвижение ВС РФ в Донбассе. Об этом сообщает издание Seznam zprávy.
Отмечается, что некоторые построенные украинскими военными окопы фактически соединяли российские позиции с тылом ВСУ, что позволило ВС РФ свободно продвигаться вперёд.

Ошибки при строительстве укреплений привели к тому, что они не создали ожидаемой защиты для ВСУ, а, наоборот, стали помощниками для российских солдат.

В материале сказано, что ВСУ соорудили большое количество окопов и бункеров на Покровском направлении, надеясь, что это улучшит ситуацию на фронте. Однако на деле многие из них не выполняли своих функций.

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#оборона
#военные
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