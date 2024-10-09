Пленный ВСУ рассказал, как его при сдаче в плен атаковал украинский дрон

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Украинский FPV-дрон атаковал своих же военных во время сдачи их в плен. Об этом рассказал пленный солдат Александр Лавренчук. Видео допроса предоставило Минобороны РФ.
По словам пленного, его подразделению была поставлена задача зайти в лесополосу и найти наиболее выгодное место для обустройства опорного пункта. Однако ВС РФ засекли их, после чего по группе был открыт минометный огонь.
Он пояснил, что тогда задача украинских военных была не спасти сдающихся в плен, а уничтожить, что стало для него тогда переломным моментом.
Лавренчук также добавил, что подразделение понесло большие потери и фактически утратило боеспособность. При этом командиром был молодой офицер без опыта, который несмотря на потери пытался показать результат и требовал выполнить невыполнимую боевую задачу.
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«Нас отрезали с начала лесополоски, мы прошли в конец, ну а там нас уже ждали. Я увидел просто много российских солдат и понял, что сдаться будет самое адекватное. Я сказал, что парни, все нормально, мы не будем никаких резких движений делать. Мы просто оружие сложили. Мне обидно, что по нам работала наша FPV-шка. Они видели, что мы в плену», — рассказал Лавренчук.
Он пояснил, что тогда задача украинских военных была не спасти сдающихся в плен, а уничтожить, что стало для него тогда переломным моментом.
Лавренчук также добавил, что подразделение понесло большие потери и фактически утратило боеспособность. При этом командиром был молодой офицер без опыта, который несмотря на потери пытался показать результат и требовал выполнить невыполнимую боевую задачу.
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Элина Позднякова