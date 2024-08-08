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Алаудинов рассказал о ситуации в Курской области

Алаудинов: ситуация в Курской области не является критической
08 августа 2024, 18:08
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Обстановка в Курской области не является критической. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
По его словам, утверждения о том, что украинские боевики готовятся «жестко» оборонять занятые населенные пункты не является правдой.

«Противник зашел, эти населенные пункты на контроль взял. Потому что в этих населенных пунктах у нас и так не было никаких средств, сил и ресурсов. Была одна линия обороны — это граница. И противник, получается, вначале прошел между нашими опорными пунктами, потому что дистанции были просто огромными. Потом уже технику выгнал и уже зашел напрямую на территорию», — написал Алаудинов в своем Telegram-канале.



Он подчеркнул, что при атаке на Курскую область противник собрал все свои ресурсы и после их уничтожения украинской стороне будет нечем противостоять российским силам.

Однако он признал, что в ходе боев в Курской области погибли и российские военнослужащие.

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Российские бойцы отбили у ВСУ пленных сына с отцом в Судже
08 августа 2024, 18:23

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские бойцы спасли из украинского плена сына с отцом в Судже Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Два майора».
Согласно сообщению, отец с сыном ехали в автомобиле. Их остановили боевики ВСУ, вывели из машины и взяли их в плен. При этом личный транспорт они переехали бронемашиной.

Однако очевидцами случая стали российские военные. Они открыли огонь по личному составу противника, а пленные смогли воспользоваться моментом и бежали в укрытие к своим.

Через некоторое время ВСУ были вынуждены покинуть эту часть города под плотным обстрелом ВС РФ. Гражданские же были успешно эвакуированы в безопасный район.

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Политолог Маркелов объяснил цели атак Курской области Украиной
08 августа 2024, 17:56

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Политолог Сергей Маркелов предположил, что атаки Курской области Украиной является попыткой Киева продемонстрировать свою силу.
Специалист считает, что таким образом Украина хочет показать свои твёрдость и способность отстаивать свои интересы в дальнейшем переговорном процессе с Россией.

«Украинская сторона слаба физически и политически, а в политике есть правило, что на переговоры надо выходить максимально усиленными. Атаки в Курской области — попытка показать свою силу и дерзость», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Маркелов.

А у социального аналитик, технолога, правозащитника Романа Алёхина немного отличная точка зрения на причины таких атак со стороны Киева.

«Смысл понятен. Скорее всего, я думаю, что цель их - захватить сколько-то населённых пунктов, чтобы пытаться сторговаться с нашим президентом о том, чтобы он отказался от части своих требований», — пояснил в беседе с «Царьградом» Алёхин.

Ранее президент России Владимир Путин по видеосвязи провёл встречу с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым.

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Где мы встанем — там Россия: Страна защищает семьи бойцов СВО, пока те защищают родину
Лейтенант гвардии Анучин: Российские бойцы показывают высокий моральный дух
08 августа 2024, 17:03

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

В России постоянно растет число тех, кто готов добровольно отправиться в зону спецоперации и заключить контракт с Минобороны РФ. За первую половину года это сделали уже порядка 190 тысяч человек.
Все участники и ветераны спецоперации являются людьми с активной жизненной позицией. Они осознанно идут на СВО для защиты своей родины в критический для нее момент.

При этом государство достойно оплачивает труд военных. Единовременная выплата при заключении контракта с Минобороны РФ от государства и региона составляет не менее 800 тыс. рублей. Кроме того, бойцы получают не менее 210 тысяч рублей ежемесячно за выполнение боевых задач. Также существуют и дополнительные стимулирующие выплаты до 1 млн руб. в год. В то же время военнослужащий получает 100% компенсации военной пенсии и выплаты за государственные и ведомственные награды.

Однако государство заботится не только о самих бойцах спецоперации. Не остаются без внимания и их семьи. Пока российские мужчины стоят на страже Отечества, страна заботится об их родственниках.

«Я действительно чувствую на своей семье – государство им помогает», — рассказал лейтенант гвардии Дмитрий Анучин.

Напомним, что дети участников спецоперации обеспечиваются бюджетными местами в лучших российских ВУЗах, при этом дети раненых или погибших бойцов могут поступить в учебное заведение даже без вступительных экзаменов.

При этом дети военнослужащих имеют возможность бесплатно отдыхать в оздоровительных учреждениях, бесплатно обедают в школах и могут посещать кружки и секции без оплаты. Кроме того, компенсируются траты на коммунальные услуги.

Также для участников СВО и их семей предусмотрена льготная ипотечная программа, которая позволяет получить достойное и комфортное жилье. Также бойцы имеют возможность купить квартиру или дом, которые будут оплачены с использованием госсредств.

«Нам есть чем гордиться. Российские военные показывают высокий моральный дух», — заключил лейтенант гвардии.

Те, кто добровольно подписал контракт с Минобороны РФ, прекрасно понимают, что родина нуждается в них. Они выражают любовь к стране не словами, а делами.

Более подробную информацию о службе по контракту и предоставляемых льготах можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону: 7 495 990 7777.

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Над Крымом уничтожили украинский беспилотник
Минобороны: силы ПВО уничтожили над Крымом украинский беспилотник
08 августа 2024, 16:54

Фото: iStock/aapsky

Российские средства противовоздушной обороны ПВО уничтожили украинский дрон над территорией Республики Крым. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что атака была пресечена около 16:10 мск. Иных подробностей в российском оборонном ведомстве не привели.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС России ликвидировали два вражеских беспилотника «Баба Яга» в Курской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Главком ВСУ Сырский созвонился с командующим НАТО после атаки на Курскую область
08 августа 2024, 16:09

Фото: iStock/Michele Ursi

Главком ВСУ Александр Сырский созвонился с главнокомандующим силами НАТО в Европе Кристофером Каволи после атаки Киева на Курскую область. Об этом Сырский написал в соцсети.
Уточняется, что Каволи и Сырский обсудили направления сотрудничества на 2024-2025 годы. Главком украинской армии выразил благодарность Североатлантическому альянсу за выделенную Киеву военную помощь.

В ходе беседы Сырский напомнил Каволи о главных потребностях Украины. Главком ВСУ упомянул средства дальнего поражения и боеприпасах к ним.

Напомним, на сегодняшний день операция по уничтожению украинских боевиков в Курской области продолжается. В российском оборонном ведомстве сообщили, что по состоянию на 08.08.2024 потери врага составили около 660 боевиков, а также 82 единиц техники.

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Боевики ВСУ начали рыть окопы в Курской области
Военкор Котенок: ВСУ приступили к возведению фортификаций в Курской области
08 августа 2024, 15:58

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Подразделения ВСУ начали возводить фортификации в Курской области и занимать жилые дома, для использования их в качестве пунктов временного размещения. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок.
«По моим данным, противник приступил к возведению фортификационных сооружений, начали рыть окопы, блиндажи и капониры для техники в полный профиль на территории РФ в Курской области», — написал Котенок в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что в районе райцентра Суджа сооружаются взводные/ротные опорные пункты для малых групп ВСУ, которые вооружены двумя-тремя единицами бронетехники. При этом украинские боевики занимают жилые дома и оборудуют их под пункты временного размещения.

Тем временем противник продолжает перебрасывать в район боевых действий БМП, БТР, танки и бронеавтомобили, в том числе американского производства.

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#сво
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Минобороны опубликовало кадры уничтожения полевого боекомплекта ВСУ под Курском
08 августа 2024, 15:54

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Военные ВС РФ уничтожили полевой боекомплект ВСУ в приграничном районе Курской области. Соответствующие кадры опубликовало МО РФ в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, замаскированный боекомплект был обнаружен в ходе разведывательных мероприятий. Все полученные разведывательные данные были проанализированы, военные приняли решение о точечном огневом воздействии по БК ВСУ.

Ранее сообщалось, что военные ВС РФ с помощью барражирующих боеприпасов «Ланцет» уничтожили на территории Курской области бронетехнику противника.

Боевики Вооруженных сил Украины 6 августа решили прорваться в Курскую область. В атаке участвовали более 1 000 бойцов ВСУ. По словам начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, продвижение противника удалось остановить. Президенту России Владимиру Путину он пообещал, что операция будет завершена «разгромом противника и выходом на госграницу».

В Германии выяснили, что атака ВСУ на Курскую область не станет переломным моментом в конфликте. Обозреватели газеты Bild считают, что происходящие в российском регионе события никак не отразятся на общем ходе спецоперации.

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#всу
#вс рф
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В Германии выяснили, станет ли атака ВСУ на Курскую область переломным моментом
Bild: атака ВСУ на Курскую область не будет переломным моментом конфликта
08 августа 2024, 15:41

Фото: iStock/Evgeny555

Атака ВСУ на Курскую область не станет переломным моментом в конфликте. Об этом заявили обозреватели газеты Bild Юлиан Рёпке и Филипп Пятов.
В своей статье они указали на то, что происходящие в российском регионе события никак не отразятся на общем ходе спецоперации и не являются переломным моментом конфликта.

Они подчеркнули, что в последнее время украинские войска испытывали серьёзные проблемы при обороне своего фронта. Российские же солдаты медленно, но довольно добиваются значительных успехов.

Также обозреватели немецкой газеты отметили прибытие американских истребителей F-16 от стран НАТО на Украину оказалось «слишком запоздалым».

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#курская область
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Над Херсонской областью впервые заметили истребители F-16
Глава Каховского округа Филипчук: над Херсонской областью замечен F-16
08 августа 2024, 15:29

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Глава Каховского округа Херсонской области Павел Филипчук сообщил о появлении истребителей США F-16 над контролируемой РФ территорией региона. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
Филипчук отметил, что истребители летают над Каховским округом с 7 августа. По мнению главы округа, цель этих полетов заключается в попытке вызвать панику у местных жителей.

Филипчук заявил, что у F-16 будет «комариный» срок службы и они пополнят число трофеев российской армии, которые выставлены на Поклонной горе.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар в Хмельницкой области в районе военного аэродрома, который ВСУ пытаются восстанавливать для размещения истребителей F-16. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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