Алаудинов рассказал о ситуации в Курской области

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Обстановка в Курской области не является критической. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
По его словам, утверждения о том, что украинские боевики готовятся «жестко» оборонять занятые населенные пункты не является правдой.
Он подчеркнул, что при атаке на Курскую область противник собрал все свои ресурсы и после их уничтожения украинской стороне будет нечем противостоять российским силам.
Однако он признал, что в ходе боев в Курской области погибли и российские военнослужащие.
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«Противник зашел, эти населенные пункты на контроль взял. Потому что в этих населенных пунктах у нас и так не было никаких средств, сил и ресурсов. Была одна линия обороны — это граница. И противник, получается, вначале прошел между нашими опорными пунктами, потому что дистанции были просто огромными. Потом уже технику выгнал и уже зашел напрямую на территорию», — написал Алаудинов в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что при атаке на Курскую область противник собрал все свои ресурсы и после их уничтожения украинской стороне будет нечем противостоять российским силам.
Однако он признал, что в ходе боев в Курской области погибли и российские военнослужащие.
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Элина Позднякова