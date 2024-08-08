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«Искандеры» разгромили технику ВСУ в приграничном районе Курской области

«Искандер-М» уничтожил технику ВСУ в Курской области
08 августа 2024, 05:41
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Российские силы нанесли удар по технике ВСУ в приграничном районе Курской области, передает «Регнум». Обстрел с применением оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» привел к значительным потерям в технике ВСУ.
Российские военные нанесли успешный ракетный удар по технике ВСУ в приграничном районе Курской области, используя оперативно-тактический комплекс «Искандер-М». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, удар был нанесен по месту скопления военной и специальной техники украинских войск. В результате атаки были уничтожены две самоходные установки ЗРК «Бук М1», установка разминирования УР-77, станция РЭБ, а также семь танков и восемь бронетранспортёров.



Минобороны также уточнило, что российские войска, при поддержке пограничников и авиации, не допустили продвижения украинских сил вглубь территории региона. В то же время, ВСУ предприняли несколько попыток прорыва границы, включая ночные атаки на мирные кварталы, что вызвало значительный ущерб и жертвы среди мирного населения.

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Отряд спецназа «Ахмат» уже находится в Курской области, заявил командир Алаудинов
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: один отряд уже находится в Курской области
08 августа 2024, 01:35

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Командир спецназа «Ахмат» заявил, что один из его отрядов уже в Курской области. Он сообщил, что несмотря на наращивание сил со стороны противника, враг будет уничтожен.
Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что один из отрядов спецназа «Ахмат» уже находится в Курской области. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«Я уже нахожусь в Курской области, и спецназ "Ахмат", один из отрядов, также находится здесь. Мы постепенно наращиваем наши силы и будем делать всё возможное на благо нашего государства. Ничего критического не произошло», — заявил Алаудинов.
По его словам, в приграничных районах Курской области противник продолжает попытки продвижения и наращивания сил, освободившихся от белорусской границы.

«Но, повторюсь, даст Бог, в ближайшее время этот вопрос будет завершен, и эти силы будут уничтожены», — отметил командир спецназа «Ахмат».

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Преждевременно похоронили: что известно об атаке ВСУ на Поддубного и его состоянии сейчас
Военкор Поддубный получил ранение, но он жив
08 августа 2024, 00:54

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Вечером 7 августа Telegram-каналы облетела новость о смерти военкора ВГТРК Евгения Поддубного в Курской области, однако не прошло и двух часов, как появилась информация о том, что Поддубный ранен, но жив.
Как развивались события и в каком состоянии находится сейчас Поддубный, рассказывает редакция «Радио 1».

Как депутат «похоронил» Поддубного


Первым о гибели Поддубного сообщил депутат Госдумы Михаил Делягин в своем Telegram-канале, однако позднее он исправил сообщение. Весть подхватили все российские военкоры и СМИ. При этом уточнялось, что официально данная информация не подтверждена. СМИ писали, что в автомобиль военкора попал украинский FPV-дрон во время его работы в Курской области, где сейчас идет наступление ВСУ.

Многие военные ресурсы выразили преждевременные соболезнования в связи с гибелью военкора, но были и те, кто до последнего надеялся, что новость не подтвердится.

Поддубный жив, но ранен


Не успели военкоры выразить соболезнования, а украинские ресурсы позлорадствовать, как пришла новая весть: Поддубный жив, но получил серьезные ожоги спины. Еще через несколько минут сообщили, что военкор получил серьезное ранение и находится на грани жизни и смерти, но жив.

«Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный ранен в результате атаки украинского дрона в Курской области. Сейчас он находится в областной больнице», — сообщили в ВГТРК.

О состоянии Поддубного официально


Наконец начала появляться официальная информация. В Минздраве РФ сообщили, что Поддубный действительно ранен и находится в реанимации, но при этом военкор в сознании. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь в одной из больниц Курска. Кроме того, планируется организовать телемедицинские консультации со специалистами ведущих федеральных центров.

Одним из первых высказался врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

«Евгений Поддубный жив! Пришёл в сознание, получает все необходимое лечение в одной из больниц Курска. Молимся за его здоровье!» — написал Смирнов.

Не остался в стороне и депутат Госдумы Александр Хинштейн.
«Слава Богу, что первоначальные сообщения о гибели военкора ВГТРК оказались фейком. Евгений тяжело ранен при выполнении профессионального долга в Курской области. Сейчас он находится в областной больнице. Врачи борются за его жизнь. Теперь, когда его преждевременно похоронили, он должен жить долго», — написал Хинштейн.

По его словам, Делягин, первым сообщивший о гибели Поддубного и ставший официальным первоисточником этой информации, находится сейчас на отдыхе в Сочи.

Точку в вопросе о состоянии Поддубного поставил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

«Только что вышел от Евгенича. Живой, шутит и беспокоится о своей группе. Поддубного так просто не возьмешь! С Днем рождения, кум!», — написал Коц в своем Telegram-канале.

Сам раненый военкор еще на связь не выходил. Сейчас многие российские военные Telegram-каналы уже удалили преждевременные сообщения о смерти Евгения Поддубного. Делягин же оправдался тем, что о гибели военкора ему сообщили люди с мест, которым он доверяет, однако это не являлось официальными данными.

Редакция «Радио 1» призывает доверять только официальным источникам информации.

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Военкор Поддубный жив: последняя информация о его здоровье
Военкор Поддубный пришёл в сознание и получает лечение в Курске
07 августа 2024, 23:53

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил последние новости о состоянии раненного военкора Евгения Поддубного.
Военкор Евгений Поддубный пришёл в сознание и сейчас находится в одной из больниц Курска, где получает необходимое лечение. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

«Евгений Поддубный жив! Пришел в сознание, получает все необходимое лечение в одной из больниц Курска. Молимся за его здоровье!» — написал он.

По его словам, Поддубный находится под бдительным наблюдением врачей. Состояние журналиста стабилизировалось, и медики продолжают оказывать ему всю необходимую помощь.


Ранее сообщалось, что Поддубный был доставлен в больницу после того, как получил ранения в зоне боевых действий. Врачи активно работают над его восстановлением, и состояние пациента постепенно улучшается.

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Герасимов: ВСУ в Курской области ждет полный разгром
Герасимов: операция против ВСУ в Курской области завершится разгромом противника
07 августа 2024, 23:45

Фото: Минобороны РФ

Операция против формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались наступать в Курской области, будет завершена их разгромом и выходом к государственной границе. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным.
«Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу», — заявил Герасимов.
Он также сообщил, что продвижение украинских подразделений вглубь территории России было остановлено. По оценкам Герасимова, потери ВСУ составляют 315 человек, из них не менее 100 убитых, а также 54 единицы бронетехники, включая семь танков. В атаке на Курскую область принимали участие около 1 тыс. украинских военных.

Бои с подразделениями ВСУ в Курской области продолжаются с утра вчерашнего дня. Министерство обороны заявляет о значительных потерях живой силы и техники противника, а местные власти объявили эвакуацию из обстреливаемых районов. Врио курского губернатора Алексей Смирнов сообщил, что уже эвакуированы несколько тысяч человек, их размещают в пунктах временного размещения и обеспечивают всем необходимым.

Президент Путин назвал действия ВСУ «масштабной провокацией», заявив, что Киев «ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам и машинам скорой помощи».

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#операция
#всу
#рф
#курская область
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Сообщают, что Поддубного увезли на скорой с ожогами
07 августа 2024, 22:39

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Сообщается, что военкора ВГТРК Евгения Поддубного увезли на скорой помощи с ожогами. По информации Telegram-канала «Прямой эфир Курск», журналиста отвезли в Курскую областную больницу.
«У него сильные ожоги спины, никаких ранений не было, жив-здоров», — говорится в опубликованной записи.

Ранее сообщалось, что военкор Поддубный погиб при исполнении обязанностей под Курском. Сейчас там идут бои между российскими силами и украинскими неонацистами, которые попытались прорвать оборону в минувший вторник, 6 августа.

За несколько часов до сообщений о возможной смерти Поддубного, военкор информировал, что боевики ВСУ уничтожают заправки, чтобы препятствовать эвакуации мирных граждан.

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#россия
#украина
#война
#сво
#курская область
#новости
#военкор
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Z-каналы сообщают про гибель военкора ВГТРК Евгения Поддубного
07 августа 2024, 21:28

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

О гибели военкора ВГТРК Евгения Поддубного сообщает канал «Военкоры Русской Весны», однако официально информацию никто не подтвердил.
«По предварительным данным, погиб военкор Евгений Поддубный», — говорится в сообщении.

Известно, что о смерти Поддубного говорил депутат ГД Михаил Делягин. Информация на данный момент уточняется.

Сегодня Поддубный сообщал, что украинские неонацисты бьют по заправкам в Курской области, чтобы препятствовать эвакуации мирных людей. Военкор уточнял, что противник использует «средства огневого поражения».

Ранее была информация, что врио губернатора Курской области Алексей Смирнов ввел в регионе режим ЧС из-за атаки приграничья со стороны боевиков ВСУ.

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#украина
#война
#сво
#курская область
#новости
#всу
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Смирнов: в Курской области ввели режим ЧС
07 августа 2024, 21:11

Фото: istockphoto/N-sky

В Курской области объявлен режим чрезвычайной ситуации. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«Для ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил принял решение о введении с 7 августа чрезвычайной ситуации», — сказано в посте чиновника.

В приграничных территориях под Курском продолжаются бои с 6 августа. Украинские националисты попытались прорваться на российские территории. Отпор врагу дают ВС РФ и погранслужба ФСБ. Кроме того, в оперативный штаб Смирнова Росгвардия выделила дополнительные силы. Информация официально подтверждена ведомством.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения установки Krab боевиков ВСУ.

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#курская область
#украина
#война
#сво
#вс рф
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#новости
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Опубликованы кадры уничтожения артиллерийской установки Кrab боевиков ВСУ
Минобороны показало кадры уничтожения артиллерийской установки Кrab боевиков ВСУ
07 августа 2024, 20:56

Фото: istockphoto/N-sky

Российские войска уничтожили артиллеристскую самоходку Krab боевиков ВСУ в приграничье под Курском. Об этом сообщает Минобороны РФ, публикуя соответствующие кадры.
«САУ Krab уничтожена военнослужащими-операторами барражирующего боеприпаса «Ланцет» на выявленной замаскированной огневой позиции», — доложили в ведомстве.

Бои на приграничных территориях Курской области начались во вторник, 6 августа, когда украинские неонацисты попытались прорвать оборону. В ООН уже отреагировали на ситуацию, заявив, что выступают за деэскалацию конфликта. По словам зампреда генсека международной организации Фархана Хака, такие действия со стороны Киева только повышают напряженность обстановки.

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#россия
#курская область
#украина
#война
#сво
#всу
#вс рф
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#минобороны рф
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В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
07 августа 2024, 20:40

Фото: istockphoto/Oleksiy Samsonov

Взрыв на фоне воздушной тревоги произошел в Одессе. Об этом сообщили на украинском телеканале «Общественное».
«В Одессе прозвучал взрыв», — сказано в публикации в Telegram.

Под Одессой сейчас работает воздушная тревога. Ранее сообщалось, что Росгвардия выделила людей для оперштаба главы Курской области на фоне атаки со стороны боевиков ВСУ. Пресс-служба ведомства официально подтвердила информацию.

Украинским боевикам дают отпор погранслужба ФСБ и ВС РФ. Враг попытался прорваться на российскую территорию во вторник, 6 августа. Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов отмечал, что украинские неонацисты тратят последние силы. Генерал-майор также предполагал, что СВО может закончиться уже осенью победой ВС РФ.

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#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#новости
#одесса
#вс рф
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