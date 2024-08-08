«Искандеры» разгромили технику ВСУ в приграничном районе Курской области

Фото: Минобороны РФ
Российские силы нанесли удар по технике ВСУ в приграничном районе Курской области, передает «Регнум». Обстрел с применением оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» привел к значительным потерям в технике ВСУ.
Российские военные нанесли успешный ракетный удар по технике ВСУ в приграничном районе Курской области, используя оперативно-тактический комплекс «Искандер-М». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, удар был нанесен по месту скопления военной и специальной техники украинских войск. В результате атаки были уничтожены две самоходные установки ЗРК «Бук М1», установка разминирования УР-77, станция РЭБ, а также семь танков и восемь бронетранспортёров.
Минобороны также уточнило, что российские войска, при поддержке пограничников и авиации, не допустили продвижения украинских сил вглубь территории региона. В то же время, ВСУ предприняли несколько попыток прорыва границы, включая ночные атаки на мирные кварталы, что вызвало значительный ущерб и жертвы среди мирного населения.
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По данным ведомства, удар был нанесен по месту скопления военной и специальной техники украинских войск. В результате атаки были уничтожены две самоходные установки ЗРК «Бук М1», установка разминирования УР-77, станция РЭБ, а также семь танков и восемь бронетранспортёров.
Минобороны также уточнило, что российские войска, при поддержке пограничников и авиации, не допустили продвижения украинских сил вглубь территории региона. В то же время, ВСУ предприняли несколько попыток прорыва границы, включая ночные атаки на мирные кварталы, что вызвало значительный ущерб и жертвы среди мирного населения.
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Елена Перлова