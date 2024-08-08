Отряд спецназа «Ахмат» уже находится в Курской области, заявил командир Алаудинов

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Командир спецназа «Ахмат» заявил, что один из его отрядов уже в Курской области. Он сообщил, что несмотря на наращивание сил со стороны противника, враг будет уничтожен.
Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что один из отрядов спецназа «Ахмат» уже находится в Курской области. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
По его словам, в приграничных районах Курской области противник продолжает попытки продвижения и наращивания сил, освободившихся от белорусской границы.
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«Я уже нахожусь в Курской области, и спецназ "Ахмат", один из отрядов, также находится здесь. Мы постепенно наращиваем наши силы и будем делать всё возможное на благо нашего государства. Ничего критического не произошло», — заявил Алаудинов.
По его словам, в приграничных районах Курской области противник продолжает попытки продвижения и наращивания сил, освободившихся от белорусской границы.
«Но, повторюсь, даст Бог, в ближайшее время этот вопрос будет завершен, и эти силы будут уничтожены», — отметил командир спецназа «Ахмат».
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Елена Перлова