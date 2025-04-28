Алаудинов рассказал о состоянии участвовавших в операции «Поток» бойцов «Ахмата»

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Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ и командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов сообщил о состоянии военнослужащих группы «Аида», участвовавших в операции «Поток» по освобождению Суджи в Курской области. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, большая часть бойцов в настоящее время находится на лечении из-за последствий длительного нахождения в газовой трубе.
Алаудинов отметил, что некоторые из бойцов уже вернулись в строй, однако большинство все еще проходит восстановительное лечение из-за серьезного воздействия на их легкие и дыхательные пути. Генерал выразил уверенность в том, что назначенное лечение даст положительные результаты, и заверил, что руководство делает все возможное для скорейшего восстановления военнослужащих.
Операция «Поток» была проведена сводным штурмовым отрядом, который преодолел около 15 км внутри трубопровода и внезапно вышел на поверхность у Суджи, что стало неожиданностью для противника.
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Алаудинов отметил, что некоторые из бойцов уже вернулись в строй, однако большинство все еще проходит восстановительное лечение из-за серьезного воздействия на их легкие и дыхательные пути. Генерал выразил уверенность в том, что назначенное лечение даст положительные результаты, и заверил, что руководство делает все возможное для скорейшего восстановления военнослужащих.
Операция «Поток» была проведена сводным штурмовым отрядом, который преодолел около 15 км внутри трубопровода и внезапно вышел на поверхность у Суджи, что стало неожиданностью для противника.
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Дарья Осипова