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На красноармейском направлении украинские вооруженные силы (ВСУ) начали использовать самодельные отравляющие вещества, сбрасывая их с дронов. Об этом сообщил боец 60-го отдельного механизированного батальона 51-й армии в интервью РИА Новости.
По его словам, один из дронов сбросил пятилитровую бутылку, в которой находилась палка. При приземлении палка пробила бутылку, в результате чего из нее вылилось отравляющее вещество с резким запахом, напоминающим ацетон.
Он добавил, что группа просидела всю ночь у окон, ожидая, когда газ выветрится из подвала, где они находились. Боец также отметил, что информация о применении отравляющего вещества была немедленно передана командованию.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Военным стало трудно дышать, начался кашель, и нам пришлось искать источник свежего воздуха», – рассказал «Вайс».
Он добавил, что группа просидела всю ночь у окон, ожидая, когда газ выветрится из подвала, где они находились. Боец также отметил, что информация о применении отравляющего вещества была немедленно передана командованию.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова