Украинские войска атаковали Крым

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Российские средства противовоздушной обороны успешно уничтожили 115 украинских беспилотников в ночь с 27 на 28 апреля, информирует Министерство обороны РФ.
По информации ведомства, с 20:50 по 04:35 по московскому времени были перехвачены и ликвидированы 102 БПЛА над Брянской областью, девять — над Крымом, два — над Курской областью, а также по одному беспилотнику над Белгородской областью и в акватории Черного моря.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее стало известно, что 26 апреля в Риме состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, на которой, по словам Трампа, обсуждались дополнительные поставки оружия для Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее стало известно, что 26 апреля в Риме состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, на которой, по словам Трампа, обсуждались дополнительные поставки оружия для Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова