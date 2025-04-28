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Украинские войска атаковали Крым

В небе над Россией в минувшую ночь были уничтожены 115 беспилотников
Фото: iStock/NiseriN

Фото: iStock/NiseriN

Российские средства противовоздушной обороны успешно уничтожили 115 украинских беспилотников в ночь с 27 на 28 апреля, информирует Министерство обороны РФ.
По информации ведомства, с 20:50 по 04:35 по московскому времени были перехвачены и ликвидированы 102 БПЛА над Брянской областью, девять — над Крымом, два — над Курской областью, а также по одному беспилотнику над Белгородской областью и в акватории Черного моря.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее стало известно, что 26 апреля в Риме состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, на которой, по словам Трампа, обсуждались дополнительные поставки оружия для Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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ВСУ сбрасывают с дронов самодельные отравляющие вещества в виде газа
28 апреля 2025, 08:11

Фото: iStock/Yurich84

На красноармейском направлении украинские вооруженные силы (ВСУ) начали использовать самодельные отравляющие вещества, сбрасывая их с дронов. Об этом сообщил боец 60-го отдельного механизированного батальона 51-й армии в интервью РИА Новости.
По его словам, один из дронов сбросил пятилитровую бутылку, в которой находилась палка. При приземлении палка пробила бутылку, в результате чего из нее вылилось отравляющее вещество с резким запахом, напоминающим ацетон.

«Военным стало трудно дышать, начался кашель, и нам пришлось искать источник свежего воздуха», – рассказал «Вайс».

Он добавил, что группа просидела всю ночь у окон, ожидая, когда газ выветрится из подвала, где они находились. Боец также отметил, что информация о применении отравляющего вещества была немедленно передана командованию.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Дзержинске предположительно уничтожили группу польских наемников
28 апреля 2025, 07:54

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

В Дзержинске, расположенном на территории Донецкой Народной Республики, была ликвидирована группа, предположительно состоящая из польских наемников. Об этом сообщил российский штурмовик в интервью РИА Новости.
По его словам, позиция противника находилась всего в десяти метрах от него. Штурмовик отметил, что слышал характерные выражения на польском языке, что позволило ему предположить национальность наемников.

«Я думаю, что это были поляки, судя по отголоскам речи, экипировке и манере работы», – рассказал солдат.

Он также добавил, что уничтоженная группа была хорошо экипирована и не отвечала на попытки установить контакт.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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#всу
#зеленский
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Трамп: Зеленский на встрече в Риме вновь запросил оружие
28 апреля 2025, 07:18

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

26 апреля в Риме состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, на которой, по словам Трампа, обсуждались дополнительные поставки оружия для Украины. Трамп сообщил журналистам, что Зеленский уже на протяжении трех лет обращается с подобными просьбами. Об этом пишет ТАСС.
«Он сказал мне, что ему нужно больше оружия, но он уже говорит об этом на протяжении трех лет», — отметил Трамп в аэропорту Морристаун (штат Нью-Джерси).

Ранее Трамп выразил мнение, что основным препятствием для достижения мирного соглашения между Россией и Украиной является позиция Зеленского. По его словам, несмотря на дипломатические усилия и давление со стороны союзников, Киев отвергает ключевые предложения Вашингтона.

В ответ на это, Владимир Зеленский, выступая в ЮАР, сообщил, что 23 апреля в Лондоне был согласован новый документ с поправками к мирному плану Трампа, который сейчас передан президенту США для рассмотрения. Ситуация вокруг конфликта в Украине продолжает оставаться напряженной, и дальнейшие шаги будут зависеть от результатов дипломатических переговоров.

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Лавров прокомментировал просьбу Трампа остановить удары по Украине
Лавров: Путин сразу поддержал идею США установить 30-дневное прекращение огня
28 апреля 2025, 06:58

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин сразу поддержал идею США о 30-дневном прекращении огня, но с условием, что прошлые ошибки не повторятся. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью CBS.
Россия всегда наносила удары только по военным объектам Украины, добавил Лавров.

«Что касается прекращения огня и призыва остановиться, то президент России Владимир Путин сразу же поддержал предложение президента США Дональда Трампа (...) при условии, что мы не повторим ошибок последних десяти лет, когда были подписаны соглашения, а Украина нарушила их при поддержке и поощрении со стороны администрации (экс-президента США) Джо Байдена и европейских стран», — указал глава МИД РФ.
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Лавров отметил, что Путин стремится к прекращению огня, но требует гарантий, что оно не будет использовано для усиления украинских вооруженных сил. Россия настаивает на прекращении поставок оружия Украине. Подобные соглашения уже нарушались Киевом, и это осложняет доверие со стороны РФ к новым договоренностям.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров провёл 27 апреля телефонный разговор с госсекретарём США Марко Рубио, в ходе которого стороны обсудили пути урегулирования украинского кризиса. Диалог стал продолжением активизировавшегося в последнее время российско-американского взаимодействия.

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Кадыров: силы РФ ударили «Градами» по скоплению живой силы ВСУ на Сумском направлении
28 апреля 2025, 05:27

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Российские военные нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ на Харьковском и Сумском направлениях. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале, опубликовав видео операции, передает ТАСС.
На Харьковском направлении спецназ «Ахмат» совместно с мобильной группой СКАД 607 «Горец» уничтожил грузовик с боеприпасами противника возле населённого пункта Уды. Кадыров заявил, что попытка доставки груза завершилась для неприятеля ожидаемо: перевозимое было взорвано, водителю пришлось сменить маршрут на кратчайший.

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«АХМАТ — СИЛА! РОССИЯ — МОЩЬ!», — подписал глава Чечни.
На Сумском направлении бойцы «Ахмата» и 177-й бригады морской пехоты Минобороны РФ, обнаружив скопление сил ВСУ, нанесли упреждающий удар с использованием РСЗО «Град».

«Бойцы легендарного спецназа «Ахмат» Минобороны России совместно с 177 бригадой морской пехоты МО РФ в ходе выполнения боевой задачи на сумском направлении обнаружили скопление живой силы противника. Оценив обстановку, приняли мгновенное и единственно верное решение — нанести удар на упреждение», — пояснил Кадыров.
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