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В Дзержинске, расположенном на территории Донецкой Народной Республики, была ликвидирована группа, предположительно состоящая из польских наемников. Об этом сообщил российский штурмовик в интервью РИА Новости.
По его словам, позиция противника находилась всего в десяти метрах от него. Штурмовик отметил, что слышал характерные выражения на польском языке, что позволило ему предположить национальность наемников.
Он также добавил, что уничтоженная группа была хорошо экипирована и не отвечала на попытки установить контакт.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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«Я думаю, что это были поляки, судя по отголоскам речи, экипировке и манере работы», – рассказал солдат.
Он также добавил, что уничтоженная группа была хорошо экипирована и не отвечала на попытки установить контакт.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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Дарья Осипова