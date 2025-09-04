Достижения.рф

Forbes: ВСУ сталкиваются с нехваткой техники из-за атак российских беспилотников
Фото: iStock/Jakub Laichter

Вооруженные силы Украины столкнулись с нехваткой техники из-за атак российских беспилотников. Об этом написал журналист Давид Кириченко в статье для Forbes.



Из-за регулярных ударов российских дронов Украина испытывает дефицит грузовиков, пикапов и бронетранспортеров. Многие из этих транспортных средств уничтожаются при доставке грузов и эвакуации, отметил Кириченко.

Журналист подчеркнул эффективность работы российского подразделения беспилотников «Рубикон». По его мнению, это подразделение существенно осложняет логистику украинских войск и представляет значительную угрозу для ВСУ.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Екатерина Коршунова

