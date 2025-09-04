ВСУ столкнулись с нехваткой техники из-за атак России

04 сентября 2025, 11:31

Forbes: ВСУ сталкиваются с нехваткой техники из-за атак российских беспилотников

Фото: iStock/Jakub Laichter

Вооруженные силы Украины столкнулись с нехваткой техники из-за атак российских беспилотников. Об этом написал журналист Давид Кириченко в статье для Forbes.