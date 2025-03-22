Алаудинов рассказал об эвакуации брошенных тел бойцов ВСУ из Курской области

Апти Алаудинов (фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)
Российские бойцы эвакуируют брошенные тела солдат ВСУ с освобождённой территории Курской области. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
Ранее он рассказывал агентству, что украинские военные бросали раненых сослуживцев по приказу командования во время отступления из российского региона.
Алаудинов отметил, что сейчас тела украинских бойцов собирают солдаты ВС РФ. Он подчеркнул, что валяющиеся трупы неприемлемы, а если военнослужащий ВСУ уже умер, то он не является врагом.
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Алаудинов отметил, что сейчас тела украинских бойцов собирают солдаты ВС РФ. Он подчеркнул, что валяющиеся трупы неприемлемы, а если военнослужащий ВСУ уже умер, то он не является врагом.
«Мы должны быть гуманнее», – подчеркнул командир.Читайте также:
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Анастасия Чинкова