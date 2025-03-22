ТАСС: Солдатам ВСУ угрожали расстрелом в случае отступления из-под Суджи

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В Вооружённых силах Украины солдатам угрожают репрессиями вплоть до расстрела за отступление из Курской области. Об этом рассказали представители российских силовых структур.
В суджанском приграничье региона РФ ещё остаются отдельные группировки 80-й и 95-й отдельных десантно-штурмовых бригад, сообщили силовики корреспонденту ТАСС. В основном в их составе насильно мобилизованные военнослужащие.
По их словам, отходящим подразделениям угрожают заградительным артиллерийским огнём и репрессиями после ухода с передовой. Тем не менее, массовое отступление частей ВСУ из Курской области продолжается, подчеркнули представители российских силовых структур.
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«Командование запретило солдатам отступать в Сумскую область», — рассказали собеседники агентства.
По их словам, отходящим подразделениям угрожают заградительным артиллерийским огнём и репрессиями после ухода с передовой. Тем не менее, массовое отступление частей ВСУ из Курской области продолжается, подчеркнули представители российских силовых структур.
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Александр Бойцов