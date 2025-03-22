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WSJ: В Курской области солдаты ВСУ отступали ещё до получения приказа

Фото: istockphoto/yalcinsonat1

Фото: istockphoto/yalcinsonat1

Украинские военные начали отступление в Курской области ещё до того, как получили официальный приказ от командования. Практически оно началось сразу после проведения российскими штурмовиками операции «Поток».
Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на старшего сержанта ВСУ, непосредственно участвовавшего в боевых действиях на территории российского региона. В публикации отмечается, что уже к концу февраля Россия перекрыла практически все пути снабжения с украинской территории, выцеливая дронами и артиллерией любые попытки перемещения по ставшей уже известной «дороге смерти» (трасса Суджа — Юнаковка - прим. ред.).

После того, как отряд собеседника газеты услышал, что российские военные прорвали линию обороны ВСУ, пробравшись им в тыл через трубу 8 марта, в рядах военных началась паника.

«Некоторые полевые командиры приказали своим подчинённым отступать — до того, как получили приказы от вышестоящих офицеров», — добавил сержант, явно уважая такое решение за стремление сохранить солдатские жизни.

Исход начался не по приказу, а под влиянием инстинкта самосохранения, здравого смысла и стремления выжить, подводят итог авторы материала.

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#трасса
#8 марта
#всу
#курская область
Дрон ВСУ атаковал автомобиль российских полицейских в Запорожской области
ТАСС: дрон ВСУ атаковал полицейский автомобиль в Каменке-Днепровской
22 марта 2025, 15:26

Фото: iStock/blinow61

Украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль полиции в городе Каменка-Днепровская в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на администрацию Каменско-Днепровского муниципального округа.
Отмечается, что атака на служебный автомобиль полиции была осуществлена ВСУ в районе 12:00 в субботу, 22 марта. Автомобиль получил значительные повреждения. Правоохранители, к счастью, не пострадали.

Также в этот же день была зафиксирована атака беспилотника рядом с отделением полиции.

Ранее сообщалось, что десятилетний житель Курской области украл боекомплект ВСУ и передал российским военным. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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ТАСС: Солдатам ВСУ угрожали расстрелом в случае отступления из-под Суджи
22 марта 2025, 14:35

Фото: istockphoto/IherPhoto

В Вооружённых силах Украины солдатам угрожают репрессиями вплоть до расстрела за отступление из Курской области. Об этом рассказали представители российских силовых структур.
В суджанском приграничье региона РФ ещё остаются отдельные группировки 80-й и 95-й отдельных десантно-штурмовых бригад, сообщили силовики корреспонденту ТАСС. В основном в их составе насильно мобилизованные военнослужащие.

«Командование запретило солдатам отступать в Сумскую область», — рассказали собеседники агентства.

По их словам, отходящим подразделениям угрожают заградительным артиллерийским огнём и репрессиями после ухода с передовой. Тем не менее, массовое отступление частей ВСУ из Курской области продолжается, подчеркнули представители российских силовых структур.

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Минобороны: Российские силы ПВО уничтожили МиГ-29 и 142 беспилотника ВСУ
22 марта 2025, 12:52

Фото: istockphoto/MikeMareen

Средствами противовоздушной обороны был сбит украинский истребитель МиГ-29. Кроме того, уничтожены либо подавлены с помощью систем радиоэлектронной борьбы 142 беспилотных летательных аппарата противника.
Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ. Кроме того, сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM и столько же реактивных снарядов американских систем залпового огня HIMARS, добавили в оборонном ведомстве.

Комбинированными ударами оперативно-тактической и армейской авиации, беспилотными летательными аппаратами, корабельной и береговой артиллерией, ракетными войсками РФ нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в 135 районах на разных участках вооружённого противостояния, также сообщили в Минобороны.

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#рф
#служба
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Десятилетний мальчик украл боекомплект ВСУ и передал бойцам ВС РФ в Курской области
Десятилетний Серёжа Щеглов украл боекомплект ВСУ и передал ВС РФ под Курском
22 марта 2025, 12:22

Фото: iStock/Vladimir Dyavhkov

Десятилетний мальчик из населённого пункта Казачья Локня в Курской области украл украинский боекомплект и передал его бойцам ВС РФ. Об этом сам Серёжа Щеглов рассказал в эфире Пятого канала.
Семья мальчика семь месяцев прожила под оккупацией боевиков ВСУ в Суджанском районе. Всё это время Щеглов вёл собственный блог, в котором показывал состояние Казачьей Локни: разрушенные жилые дома, уничтожение всей техники, вынос бытовой техники из жилищ. В десяти метрах от дома Серёжи стоял украинский танк, мальчик стал свидетелем убийств нескольких людей.

Несмотря на опасную обстановку, 10-летний школьник решился на отважный поступок. В один из дней он украл у ВСУ боекомплект, положил его в мешок и замаскировал сверху тушёнкой, чтобы при проверке не заметили.

«А однажды Серёже удалось стащить у боевиков ВСУ боекомплект – позже он отдал его российским солдатам», – говорится в эфире телеканала.
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«Хоронили в коробках из-под игрушек»: Жительница Суджи рассказала о последствиях удара ВСУ
Жительница Суджи рассказала о страшных последствиях удара ВСУ по дому соседей
22 марта 2025, 11:49

Фото: istockphoto/Diy13

В слободе Гончаровка Суджанского района, что в Курской области, местную жительницу из дома вызвала соседка. Оказалось, что в её дом, где находились в тот момент её дети, угодил украинский снаряд.
В разговоре с РИА Новости Галина Марченко с трудом сдерживала слёзы. По её словам, дом сгорел буквально за полчаса. Спасти никого не успели. Её соседка спала в соседнем строении, оставив главный дом дочери и зятю. Останки обгорели так сильно, что их с трудом удавалось различить.

«Понаходили потом косточки, вот такие, косточки, нашли ее отдельно, и зятя отдельно косточки. Я принесла коробочки из под игрушек, из под детских, туда положили мы эти косточки. Потом рядом их и похоронили в огороде», — рассказала жительница разорённой области.

По её словам, у погибших остались дети. Теперь они на попечении чудом выжившей бабушки.

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#дом
#новости
#курская область
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