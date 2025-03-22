WSJ: В Курской области солдаты ВСУ отступали ещё до получения приказа

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Украинские военные начали отступление в Курской области ещё до того, как получили официальный приказ от командования. Практически оно началось сразу после проведения российскими штурмовиками операции «Поток».
Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на старшего сержанта ВСУ, непосредственно участвовавшего в боевых действиях на территории российского региона. В публикации отмечается, что уже к концу февраля Россия перекрыла практически все пути снабжения с украинской территории, выцеливая дронами и артиллерией любые попытки перемещения по ставшей уже известной «дороге смерти» (трасса Суджа — Юнаковка - прим. ред.).
После того, как отряд собеседника газеты услышал, что российские военные прорвали линию обороны ВСУ, пробравшись им в тыл через трубу 8 марта, в рядах военных началась паника.
Исход начался не по приказу, а под влиянием инстинкта самосохранения, здравого смысла и стремления выжить, подводят итог авторы материала.
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После того, как отряд собеседника газеты услышал, что российские военные прорвали линию обороны ВСУ, пробравшись им в тыл через трубу 8 марта, в рядах военных началась паника.
«Некоторые полевые командиры приказали своим подчинённым отступать — до того, как получили приказы от вышестоящих офицеров», — добавил сержант, явно уважая такое решение за стремление сохранить солдатские жизни.
Исход начался не по приказу, а под влиянием инстинкта самосохранения, здравого смысла и стремления выжить, подводят итог авторы материала.
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Александр Бойцов