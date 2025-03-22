Десятилетний мальчик украл боекомплект ВСУ и передал бойцам ВС РФ в Курской области

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Десятилетний мальчик из населённого пункта Казачья Локня в Курской области украл украинский боекомплект и передал его бойцам ВС РФ. Об этом сам Серёжа Щеглов рассказал в эфире Пятого канала.
Семья мальчика семь месяцев прожила под оккупацией боевиков ВСУ в Суджанском районе. Всё это время Щеглов вёл собственный блог, в котором показывал состояние Казачьей Локни: разрушенные жилые дома, уничтожение всей техники, вынос бытовой техники из жилищ. В десяти метрах от дома Серёжи стоял украинский танк, мальчик стал свидетелем убийств нескольких людей.
Несмотря на опасную обстановку, 10-летний школьник решился на отважный поступок. В один из дней он украл у ВСУ боекомплект, положил его в мешок и замаскировал сверху тушёнкой, чтобы при проверке не заметили.
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Несмотря на опасную обстановку, 10-летний школьник решился на отважный поступок. В один из дней он украл у ВСУ боекомплект, положил его в мешок и замаскировал сверху тушёнкой, чтобы при проверке не заметили.
«А однажды Серёже удалось стащить у боевиков ВСУ боекомплект – позже он отдал его российским солдатам», – говорится в эфире телеканала.Читайте также:
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Анастасия Чинкова