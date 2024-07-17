Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Части Вооружённых сил России практически каждый день освобождают от украинских националистов очередной населённый пункт. В крайнем случае, это происходит через день.
Об этом в эфире «Первого канала» заявил командир батальона спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. Он отметил, что подразделения ВСУ не в силах оказывать сопротивление продвижению российских войск, которые берут под свой контроль всё новые территории и населённые пункты.
В подтверждение его слов можно отметить, что буквально на днях части Вооружённых сил России освободили село Урожайное на стыке Запорожской области и ДНР, которое ВСУ захватили в ходе контрнаступления прошлым летом. До этого к списку освобождённых прибавился населённый пункт Восход. Неделей раньше военные войсковой группировки «Центр» установили контроль над сёлами Яснобродовка и Чигари.
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«При любом раскладе мы освобождаем населенные пункты и движемся вперед», — сказал прославленный командир спецназа.
В подтверждение его слов можно отметить, что буквально на днях части Вооружённых сил России освободили село Урожайное на стыке Запорожской области и ДНР, которое ВСУ захватили в ходе контрнаступления прошлым летом. До этого к списку освобождённых прибавился населённый пункт Восход. Неделей раньше военные войсковой группировки «Центр» установили контроль над сёлами Яснобродовка и Чигари.
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Александр Бойцов