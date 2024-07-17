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Алаудинов: Российские войска каждый день освобождают по населённому пункту

17 июля 2024, 13:03
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Части Вооружённых сил России практически каждый день освобождают от украинских националистов очередной населённый пункт. В крайнем случае, это происходит через день.
Об этом в эфире «Первого канала» заявил командир батальона спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. Он отметил, что подразделения ВСУ не в силах оказывать сопротивление продвижению российских войск, которые берут под свой контроль всё новые территории и населённые пункты.

«При любом раскладе мы освобождаем населенные пункты и движемся вперед», — сказал прославленный командир спецназа.



В подтверждение его слов можно отметить, что буквально на днях части Вооружённых сил России освободили село Урожайное на стыке Запорожской области и ДНР, которое ВСУ захватили в ходе контрнаступления прошлым летом. До этого к списку освобождённых прибавился населённый пункт Восход. Неделей раньше военные войсковой группировки «Центр» установили контроль над сёлами Яснобродовка и Чигари.

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#днр
#всу
Подполье: ВС РФ нанесли удары по прибывшим в Запорожье подкреплениям ВСУ
17 июля 2024, 13:49

Фото: istockphoto / Ivan Murauyou

Подполье сообщило об ударах по местам дислокации ВСУ на Запорожье, сообщили в РИА Новости.
Как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, российские удары были нанесены по городу Орехову и его окрестностям в Запорожской области. По словам Лебедева, это было связано с прибытием подкреплений ВСУ.

«После артиллерийских ударов, которые, по мнению подпольщиков, были нанесены из-за прибытия подкрепления к украинским военным, последние решили, что это была артподготовка перед наступлением российских войск. Однако, как отметил Сергей Лебедев, это наступление так и не состоялось», — говорится в материале.

Украинские военные считают, что они отбили наступление российской армии.

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Алаудинов: Российские войска каждый день освобождают по населённому пункту
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Боец ВС РФ рассказал об уничтожении «жирной цели» в районе Урожайного в ДНР
17 июля 2024, 13:25

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

«Жирную цель» уничтожили в ДНР бойцы ВС РФ. Речь идет о колесной самоходной гаубице «Богдане» боевиков ВСУ в районе села Урожайное, сообщает RT военный с позывным «Воробей».
По словам военнослужащего, когда российские беспилотники засекли военный объект на лесополосе, бойцы подумали, что это танк. Позже выяснилось, что это «Богдана». Ее поразили первым же выстрелом из «Гиацинта-С». «Воробей» также добавил, что обстановка в населенном пункте играет на руку ВС РФ.

«Противник не теряет надежду вернуть утраченные позиции, держим оборону, стараемся не допустить прорыва противника», — резюмировал военнослужащий.

Ранее стало известно, что ВС РФ освободили Урожайное от украинских неонацистов. По информации российского оборонного ведомства, сейчас там идет разминирование и зачистка от оставшихся сил противника.

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#всу
#вс рф
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В Польше назвали главную угрозу для западных истребителей F-16 на Украине
KS: Главной угрозой для F-16 на Украине будут модернизированные МиГ-31БМ
17 июля 2024, 13:24

Фото: istockphoto/Artyom_Anikeev

Российские модернизированные истребители МиГ-31БМ станут главной угрозой для западных самолётов F-16, которые могут появиться на Украине уже через несколько недель.
Об этом пишет польское издание Komputer Swiat. Автор публикации, ссылаясь на мнение экспертов, называет именно модернизированный МиГ-31МБ самым опасным для F-16 российским оружием. Дело в том, указано в материале, что этот самолёт в новейшей модификации оснащён ракетами Р-31, которые журналист называет «адски опасными».

Автор статьи считает, что F-16 будет уступать российскому истребителю в дальности полёта снарядов, даже если его оснастят ракетами AIM-120. Он также предупредил, что российские военные как раз получили на вооружение новую партию МиГ-31БМ, которые, по его мнению, выйдут победителем из любого воздушного боя.

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#военные
#журналист
#мнение
#вооружение
#истребитель f-16
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В Госдуме прокомментировали полёт британского военного самолёта над Украиной
17 июля 2024, 12:49

Фото: istockphoto/rancho_runner

Вся разведывательная деятельность на Украине ведётся западными специалистами с использованием западной же техники. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа.
Таким образом в разговоре с изданием «Лента.ру» парламентарий прокомментировал полет учебно-пилотажного самолета Grob Prefect T1 британских Военно-воздушных сил над территорией ДНР, Запорожской и Харьковской областей. Депутат отметил, что вся корректировка ракет и беспилотников ВСУ осуществляется с помощью западной техники, поэтому всем известно, чьими руками производится разведка на Украине.

По поводу самолёта Grob Prefect T1, который впервые обнаружили над территорией Кировоградской области, а затем пролетел также над Сумской, Харьковской и Черниговской областями, Чепа с сожалением отметил, что он был только замечен, а не сбит.

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#самолет
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Российские войска ракетным ударом поразили командный пункт СБУ в Киеве
17 июля 2024, 12:21

Фото: istockphoto/Olena Lialina

В начале этой недели российские войска нанесли ракетный удар по военному объекту в Киеве. В результате был поражён командный пункт Службы безопасности Украины (СБУ).
Об этом ТАСС сообщили представители российских силовых структур. В результате атаки были уничтожены несколько украинских офицеров, которые в момент удара находились в здании командного пункта. Кроме того, по информации источника, лёгкое ранение получил первый заместитель главы украинской службы безопасности.

Имя пострадавшего высокопоставленного офицера не называется, однако, согласно данным на сайте СБУ, первым заместителем председателя службы и по совместительству руководителем Антитеррористического центра при СБУ является Сергей Андрущенко.

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#ранение
#сбу
#киев
#удар
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«Все как будто забыли»: Ослепший боец СВО пожаловался на отсутствие выплат
17 июля 2024, 12:08

Фото: istockphoto / vadimguzhva

Боец специальной военной операции Валерий Попов, проходящий службу в Ростовской области, рассказал о том, что ему не выплачивают положенные денежные средства. Об этом стало известно благодаря публикации на портале «Ветераны России» со ссылкой на издание «Блокнот».
«Валерий Попов участвовал в штурме Артёмовска (прежнее название города — Бахмут). После ранения он проходил лечение в госпитале, и врачи прогнозировали, что ему осталось жить не более года. Однако, несмотря на это, он до сих пор не получил положенные выплаты за ранение», — сообщили в Лента.ру.

Боец рассказал, что после возвращения с фронта о нём, казалось, все забыли. После публикации заметки об этой проблеме историей Валерия Попова заинтересовались в Генеральной прокуратуре России. По данному факту была организована проверка на предмет возможных нарушений законодательства.

Ранее другой участник СВО уже рассказывал о том, что не получил ни выплат, ни денежного поощрения за орден Мужества. После лечения этот военнослужащий оказался под стражей из-за совершённого преступления.

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Алаудинов: для завершения СВО в этом году есть все предпосылки
17 июля 2024, 12:07

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Для завершения спецоперации в 2024 году есть все предпосылки. Об этом в эфире Первого канала заявил командир батальона «Ахмат» Апты Алаудинов. Военный отметил, что политики приходят и уходят, а полагаться стоит на Бога.
«Я больше, чем уверен, что СВО в этом году завершится. Я еще раз повторяюсь. Может быть, кто-то будет думать: почему он так уверенно говорит? У меня, я думаю, на то есть все предпосылки, я как-то все равно ориентируюсь на Священное писание больше, поэтому уверенность моя исходит непосредственно из этого», — сказал Алаудинов.

Ранее он заявлял, что спецоперация на Украине может завершиться осенью текущего года. Что касается иностранных аналитиков, они считают, что по этому поводу рано говорить о чем-то конкретном.

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#сво
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«Изнанка» показала видео удара по автобусам ВСУ на полигоне под Харьковом
17 июля 2024, 10:13

Фото: istockphoto / Diy13

В интернете появилось видео удара по полигону нацгвардии Украины в Харьковской области, где присутствовали автобусы с боевиками ВСУ. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Изнанка».
Дрон сопровождал автобусы с украинскими боевиками до самого полигона под Харьковом, там по ним ударили ракеты «Искандер». Противник потерял до 160 человек. Под удар попала 13-я бригада нацгвардии Украины «Хартия», сформированная в 2022 году. На опубликованных кадрах видно, что к месту атаки пребывают автомобили скорой помощи и эвакуационные машины.

Напомним, российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники Вооруженных сил Украины, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.

Стало известно о подготовке обмена пленными между Россией и Украиной. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Стало известно о подготовке обмена пленными между Россией и Украиной
Bloomberg: Москва и Киев готовят обмен 180 пленных 17 июля
17 июля 2024, 09:18

Фото: iStock/zabelin

Россия и Украина собираются 17 июля провести обмен военнопленными, подготовленный при посредничестве ОАЭ. Об этом информирует Bloomberg.
Президент России Владимир Путин в июне заявил, что Москва удерживает 6465 украинских военнопленных. В украинском плену находятся 1348 граждан РФ.

Сообщается, что каждая сторона планирует освободить по 90 человек. Это будет шестым обменом, проведенным при помощи ОАЭ. Последний обмен военнопленными в формате 90 на 90 произошел между Россией и Украиной в конце июня.

Бывшие военнопленные, которых обменяли в формате 90 на 90 при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов, прилетели в столицу для прохождения лечения и реабилитации.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Стало известно о колонне техники наемников и боевиков «Азова»* в Харькове. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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