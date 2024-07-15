Рогов: освобождённое Урожайное станет новым плацдармом для продвижения ВС РФ

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Освобожденное Урожайное в ДНР станет новым плацдармом для продвижения российских войск. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
В воскресенье стало известно, что бойцы группировки «Восток» освободили населённый пункт Урожайное. В настоящее время там ведётся зачистка и разминирование.
Рогов подчеркнул, что освобождение Урожайного имеет важное тактическое значение, поскольку станет новым плацдармом для продвижения ВС РФ на Времевском направлении.
Также он добавил, что российские военные плавно выдавливают украинских бойцов с позиций сразу на нескольких участках запорожской линии фронта. ВС РФ не дают бойцам ВСУ перегруппироваться и окопаться.
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Рогов подчеркнул, что освобождение Урожайного имеет важное тактическое значение, поскольку станет новым плацдармом для продвижения ВС РФ на Времевском направлении.
Также он добавил, что российские военные плавно выдавливают украинских бойцов с позиций сразу на нескольких участках запорожской линии фронта. ВС РФ не дают бойцам ВСУ перегруппироваться и окопаться.
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Анастасия Чинкова