Алаудинов: Российские войска освободили населенные пункты в Курской области

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Российские войска освободили от боевиков ВСУ несколько населенных пунктов в Курской области. Об этом утром 11 сентября сообщил в телеграм-канале командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
«С той стороны у нас зашла 155-я бригада морской пехоты. Вообще хочу сказать, что это очень героические, очень достойные ребята. <...> Противник понес очень большие потери. Насколько я знаю, уже несколько населенных пунктов ребята отбили у противника», – сказал Алаудинов.
По сообщению генерал-майора, на суджанском направлении, где находятся возглавляемые им подразделения, за последние сутки российские военные уничтожили несколько единиц вражеской техники. При этом противник не смог продвинуться.
Также 11 сентября командир спецназа сообщил, что из-за больших потерь ВСУ вывели из Курской области своих иностранных наемников – на линии боевого соприкосновения остались только украинские военнослужащие.
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Лия Мурадьян