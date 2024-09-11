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Морпехи ЧФ взяли в плен в ходе контрнаступления в Курской области боевиков ВСУ

11 сентября 2024, 08:16
Фото: istock/zim286

Фото: istock/zim286

Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота начали контрнаступление в Курской области и захватили в плен отступавшую группу из шести штурмовиков ВСУ. Об этом информирует РИА Новости.
Представитель российского силового ведомства в беседе с агентством отметил, что у военных Вооруженных сил Украины не было при себе ни припасов, ни боекомплекта. Пленные рассказали, что потеряли связь с подразделением, заблудились и пытались отступить к своим.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.



Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Киев атакой на Курскую область хотел вынудить Российскую Федерацию пойти на переговоры на своих условиях. Помимо этого, он отметил, что киевский режим планировал отвлечь ВС России от продвижения в Донбассе.

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#киев
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Харрис обвинила Трампа в желании бросить Украину ради Путина
Харрис: Трамп хочет бросить Украину ради дружбы и благосклонности Путина
11 сентября 2024, 08:11

Фото: Сайт Кремля

Кандидат от демократов Камала Харрис заявила, что бывший американский лидер Дональд Трамп хочет прекратить помощь Украине и наладить отношения с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет ТАСС.
«Я считаю, что причина, по которой Дональд Трамп говорит, что эта война закончится в течение 24 часов, заключается в том, что он просто откажется от нее», — сказала она.

По ее словам, Дональд Трамп собирается отказаться от помощи Украине, чтобы получить «дружбу и благосклонность» Путина. Помимо этого, Харрис отметила, что за три дня до начала спецоперации у нее не было встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал приступить к разрешению конфликта между Россией и Украиной еще до своего официального вступления в должность, если победит на выборах. Он выразил желание провести переговоры между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Владимир Зеленский вступил на должность президента Украины в 2019 году. Его полномочия истекли 20 мая 2024 года. Выборы в государстве в этом году отменили из-за действующего военного положения, которое несколько раз продлевалось после введения российских войск на Украину.

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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над тремя регионами РФ 4 БПЛА ВСУ
11 сентября 2024, 07:19

Фото: iStock/sommersby

За ночь дежурными средствами ПВО были уничтожены 4 БПЛА Вооруженных сил Украины над тремя регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Два сбиты над территорией Орловской области и по одному – над территориями Белгородской и Курской областей», — указано в сообщении.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что Киев атакой на Курскую область хотел вынудить Российскую Федерацию пойти на переговоры на своих условиях. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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На Украине заявили о тревоге из-за мирного плана Шольца
Экс-депутат Дубинский: Германия не будет поддерживать Украины на переговорах
11 сентября 2024, 06:08

Экс-депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский выразил обеспокоенность по поводу мирного плана, предложенного канцлером Германии Олафом Шольцем, который, по его словам, указывает на частичную поддержку Берлином Киева на переговорах. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Дубинский заявил, что активизация Шольца в подготовке мирного плана является тревожным знаком для Украины.

«Германия в переговорах будет не на 100 процентов на стороне Украины», — отметил он, добавив, что такая ситуация связана с кризисом в Украине, особенно в энергетической и военной сферах.
По его мнению, Западные страны уже не могут продолжать оказывать полную поддержку Киеву из-за финансовых проблем, а Германия стремится избежать увеличения миграционного потока из Украины в случае краха украинского правительства.

Ранее стало известно, что Украина отказалась поддержать мирный план Шольца по урегулированию конфликта с Россией. Представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Киев придерживается четкой позиции и приглашает все страны, желающие внести свой вклад, к участию в саммите мира.

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США недовольны авиабазами, где ВСУ учат пилотов

В США предсказали Украине тяжелую зиму
#украина
#план
#германия
#киев
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США недовольны авиабазами, где ВСУ учат пилотов
РИА Новости: НКО недовольны из-за баз США, где обучают украинских пилотов F-16
11 сентября 2024, 05:44

Фото: istock/Oleh Yatskiv

Планы по расширению американских авиационных баз, где украинские пилоты обучаются пилотированию истребителей F-16, вызвали недовольство среди природоохранных и правозащитных некоммерческих организаций (НКО), а также местных жителей. Об этом сообщает РИА Новости.
В 2022 году ВВС США объявили о намерении увеличить количество военных полетов и внести изменения в использование воздушного пространства в штате Аризона. Этот план охватывает авиабазы Национальной гвардии Моррис в Тусоне, а также базы Люк и Дэвис-Монтен. Расширение учебных мощностей на этих базах стало необходимым после решения президента Джо Байдена поддержать подготовку украинских пилотов.

Однако, решение вызвало возмущение местных НКО. Организация Peaceful Gila Skies выразила опасения, что увеличение числа и высоты полетов может привести к росту шумового давления на жителей, а использование осветительных ракет и дипольных отражателей — к повышенной угрозе пожаров. Другие местные организации также подчеркнули потенциальное негативное воздействие на сообщества, включая земли коренных индейских племен.

Представитель Национальной гвардии Аризоны отметил, что база ограничена количеством студентов, инструкторов и самолетов, добавив, что помимо украинских пилотов, обучение проходят студенты из других стран.

Ранее стало известно, что американский оборонный подрядчик активно рекрутирует бывших военных летчиков для работы на авиабазе в Румынии, где также готовят пилотов ВСУ к работе с истребителями F-16. Вакансии размещены только на американских сайтах.

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#сша
#обучение
#база
#нко
#всу
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В США предсказали Украине тяжелую зиму
Госдеп США: Украину ждет тяжелая зима из-за отключений электроэнергии
11 сентября 2024, 05:25

Украина столкнется с трудной зимой из-за проблем с электроэнергией, заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт, сообщает РБК.
По его словам, страна лишилась около половины генерирующих мощностей, что создаст серьезные трудности в обеспечении населения электричеством.
Пайатт подчеркнул, что, несмотря на финансовую помощь от западных партнеров, в том числе США, это не спасет Украину от отключений света.

«Украина сможет довести мощности до 15 гигаватт, что на три гигаватта меньше, чем необходимо», — сказал он, предупреждая о сложностях в зимний период.
Ранее аналогичный прогноз озвучил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, отметив, что грядущая зима может стать самой тяжелой для страны.

Напомним, российские Вооруженные силы значительно усилили темпы наступления в зоне спецоперации. Об этом рассказал военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, ускорение связано с изменением тактики ВС РФ и проблемами Вооруженных сил Украины (ВСУ) с людскими и техническими ресурсами.

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#украина
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#всу
#вс рф
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В Курской области началось масштабное контрнаступление ВС РФ: что известно
11 сентября 2024, 05:15

Фото: Минобороны РФ

В Курской области началось масштабное контрнаступление российских войск, сообщают Telegram-каналы Mash и «Военный осведомитель». По данным источников, российские военные за полтора часа выбили подразделения ВСУ из села Гордеевка и за сутки освободили более 10 км территории.
Канал Mash сообщает, что операцию в Гордеевке провели бойцы 155-й морской пехотной бригады, которые атаковали с четырех направлений: из сел Коренево, Кульбаки, Мартыновка и поселка Нечаев. В результате наступления ВСУ отступили с большими потерями.

По данным «Рыбаря», за сутки ВС РФ удалось освободить два населенных пункта и завязать бои еще как минимум в двух. Часть подразделений ВСУ оказалась под угрозой окружения, и передовые группы российских войск продолжают наступление как на юг, так и на восток.

Канал «Военный осведомитель» сообщает о крайне успешной контратаке, в ходе которой были отбиты села Гордеевка, Внезапное, Викторовка и Бяхово, а также частично села Апанасовка и Снагость. Эти населенные пункты расположены в северо-западной части зоны контроля ВСУ.

Минобороны РФ пока не подтверждает значительных изменений в Курской области. В своей сводке ведомство сообщило о потерях ВСУ, составивших более 380 военнослужащих и 15 единиц бронетехники за сутки, включая два танка и 13 боевых бронированных машин.

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов отметил, что работа в регионе продолжается. По его словам, операция включает активное уничтожение техники противника с помощью БПЛА.

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#минобороны рф
#бпла
#всу
#вс рф
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Стало известно, за что бойцы ВСУ поблагодарили российских десантников
«Военкоры русской весны»: пленники ВСУ поблагодарили десантников РФ за жизнь
11 сентября 2024, 04:59

Российские десантники в Курской области взяли в плен военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны», украинцы были захвачены 10 сентября во время контрнаступления ВС России в селе Снагость.
На опубликованном видео, снятом российским бойцом, пленные выражают благодарность солдатам 1-й штурмовой роты 51-го парашютно-десантного полка ВДВ за сохранение их жизни. Они отмечают, что те, кто отказался сдаваться, был уничтожен.

Ранее в сети появились кадры штурма села Снагость в Курской области российскими десантниками появилась в Telegram-канале «Военный Осведомитель». На кадрах видно, как колонна бронетехники, возглавляемая танком и боевой машиной десанта (БМД), двигается по дороге, затем выезжает на поле и врывается в населенный пункт. Машины оснащены специальными антидроновыми козырьками. Противник не успел организовать оборонительные рубежи, и десантники без потерь прорвались в центр села.

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#пленные
#всу
#вс рф
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Появились кадры, как российский десантник ведет восьмерых пленных бойцов ВСУ в Снагости
11 сентября 2024, 04:45

Фото: istock/Sinenkiy

В Телеграм-канале 51-го псковского гвардейского полка ВДВ появилось видео, на котором один российский десантник конвоирует восемь бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), взятых в плен в освобожденном селе Снагость в Курской области.
На кадрах видно, что один из украинских солдат ранен и его поддерживают двое побратимов, в то время как российский десантник идет неспешно сзади.

Примечательно, что украинские военнослужащие выглядят спокойно и не проявляют намерений к побегу, что предполагает, что оружие они сложили добровольно.

Напомним, что в ходе контрнаступления российские войска освободили четыре села в Курской области. В операции помимо десантников также участвовали морпехи из 155-й гвардейской бригады ТОФ.

Ранее сообщалось, что российские Вооруженные силы значительно усилили темпы наступления в зоне спецоперации. Об этом рассказал военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, ускорение связано с изменением тактики ВС РФ и проблемами Вооруженных сил Украины (ВСУ) с людскими и техническими ресурсами.

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#видео
#всу
#вс рф
#солдат
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Алаудинов заявил о роли западных ЧВК в атаке ВСУ на Курскую область
Алаудинов: иностранные наемники заводили солдат ВСУ в Курскую область
11 сентября 2024, 03:59

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что представители западных частных военных компаний (ЧВК) сыграли ключевую роль в организации атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.
Алаудинов утверждает, что операция по вторжению в Курскую область была «срежиссирована» под руководством иностранцев, а ЧВК из стран НАТО непосредственно занимались доставкой украинских бойцов на российскую территорию. Об этом сообщает РИА Новости. Он добавил, что среди иностранных наемников были и военнослужащие стран НАТО, что подтверждает участие большого количества иностранных специалистов в операции.

Ранее Минобороны России сообщило о потерях ВСУ на курском направлении, заявив, что с начала вторжения в Курскую область украинские войска понесли потери более 11 400 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что российские Вооруженные силы значительно усилили темпы наступления в зоне спецоперации. Об этом рассказал военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, ускорение связано с изменением тактики ВС РФ и проблемами Вооруженных сил Украины (ВСУ) с людскими и техническими ресурсами.

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