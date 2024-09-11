Морпехи ЧФ взяли в плен в ходе контрнаступления в Курской области боевиков ВСУ

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Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота начали контрнаступление в Курской области и захватили в плен отступавшую группу из шести штурмовиков ВСУ. Об этом информирует РИА Новости.
Представитель российского силового ведомства в беседе с агентством отметил, что у военных Вооруженных сил Украины не было при себе ни припасов, ни боекомплекта. Пленные рассказали, что потеряли связь с подразделением, заблудились и пытались отступить к своим.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Киев атакой на Курскую область хотел вынудить Российскую Федерацию пойти на переговоры на своих условиях. Помимо этого, он отметил, что киевский режим планировал отвлечь ВС России от продвижения в Донбассе.
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Киев атакой на Курскую область хотел вынудить Российскую Федерацию пойти на переговоры на своих условиях. Помимо этого, он отметил, что киевский режим планировал отвлечь ВС России от продвижения в Донбассе.
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова