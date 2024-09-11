Появилась новая информация о контрнаступлении ВС России под Курском

Фото: istock/Aleksandr Golubev
Российские военные освободили в Курской области населенные пункты Снагость и Апанасовка. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
Сообщается, что военные ВС РФ начали зачистку указанных населенных пунктов. Помимо этого, по данным канала, 10-й Октябрь и Гордеевка за ночь были полностью зачищены. Боевиков Вооруженных сил Украины в них нет, однако единичное присутствие заблудившихся вражеских ДРГ не исключается.
За ночь российские войска продолжили локальное контрнаступление в регионе, продвинувшись на 150 квадратных километров. В операции задействованы морские пехотинцы из 155-й и 810-й бригад, а также 56-й полк ВДВ.
Помимо этого, в результате операций освобождены села Коренево, Кульбаки, Мартыновка и посёлок Нечаев. Часть войск подошла вплотную к населённому пункту Свердликово, который находится близко к Судже, готовится штурм. Остатки боевиков ВСУ выдавливаются с боем на юго-востоке Кореневского района.
Ранее сообщалось, что морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота начали контрнаступление в Курской области и захватили в плен отступавшую группу из шести штурмовиков ВСУ.
Читайте также:
Харрис обвинила Трампа в желании бросить Украину ради Путина
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Байден и Стармер обсудят разрешение ВСУ бить по России дальнобойным оружием
За ночь российские войска продолжили локальное контрнаступление в регионе, продвинувшись на 150 квадратных километров. В операции задействованы морские пехотинцы из 155-й и 810-й бригад, а также 56-й полк ВДВ.
Помимо этого, в результате операций освобождены села Коренево, Кульбаки, Мартыновка и посёлок Нечаев. Часть войск подошла вплотную к населённому пункту Свердликово, который находится близко к Судже, готовится штурм. Остатки боевиков ВСУ выдавливаются с боем на юго-востоке Кореневского района.
Ранее сообщалось, что морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота начали контрнаступление в Курской области и захватили в плен отступавшую группу из шести штурмовиков ВСУ.
Читайте также:
Харрис обвинила Трампа в желании бросить Украину ради Путина
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Байден и Стармер обсудят разрешение ВСУ бить по России дальнобойным оружием
Дарья Осипова