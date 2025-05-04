Алаудинов: самыми жестокими в Курской области были иностранные наемники ВСУ

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По словам командира спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерала-лейтенанта Апти Алаудинова, иностранные наемники ВСУ были самыми жестокими в отношении мирных жителей Курской области. Об этом пишет РИА Новости.
«Наемники проявляли наибольшую жестокость по отношению к нашим мирным жителям. Надо отметить, что во время захвата нашей территории Курской области украинскими формированиями наиболее отличились именно иностранцы, которые вели себя очень жестоко: убивали мирных жителей без разбора, что женщин, что детей, что мужчин, что бабушек, что дедушек - они пытались убить максимальное количество русских», — рассказал Алаудинов агентству.
Военноначальник заявил, что некоторые бойцы ВСУ предупреждали местных жителей о приближении наемников, чтобы граждане могли спастись.
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Иван Мусатов