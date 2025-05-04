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Алаудинов: самыми жестокими в Курской области были иностранные наемники ВСУ

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

По словам командира спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерала-лейтенанта Апти Алаудинова, иностранные наемники ВСУ были самыми жестокими в отношении мирных жителей Курской области. Об этом пишет РИА Новости.
«Наемники проявляли наибольшую жестокость по отношению к нашим мирным жителям. Надо отметить, что во время захвата нашей территории Курской области украинскими формированиями наиболее отличились именно иностранцы, которые вели себя очень жестоко: убивали мирных жителей без разбора, что женщин, что детей, что мужчин, что бабушек, что дедушек - они пытались убить максимальное количество русских», — рассказал Алаудинов агентству.

Военноначальник заявил, что некоторые бойцы ВСУ предупреждали местных жителей о приближении наемников, чтобы граждане могли спастись.

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#рф
#курская область
Зеленский: отказ от перемирия не даст Путину чувствовать себя комфортно 9 мая
04 мая 2025, 04:37

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

По словам Владимира Зеленского, отказ его от перемирия с РФ не даст президенту России Владимиру Путину и его партнерам чувствовать себя комфортно во время празднования Дня Победы. Заявление Зеленского цитирует украинское СМИ.
«Никто не собирается помогать Путину в этом, чтобы создать для него мягкую атмосферу выхода из изоляции 9 Мая и чтобы все чувствовали себя комфортно и безопасно — те лидеры, друзья или партнеры Путина, которые придут на Красную площадь (…) Мы либо воюем, либо Путин показывает, что готов к перемирию», — говорит глава киевского режима.

Напомним, что Владимир Зеленский официально отверг предложение Владимира Путина о трехдневном перемирии в честь празднования Дня Победы. По информации украинских СМИ, глава киевского режима настаивает на введении режима прекращения огня на 30 дней. К тому же Киев официально не стал гарантировать безопасность Москвы во время парада 9 мая.

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Через неделю после освобождения Курской области силы ПВО сбили 73 БПЛА ВСУ
04 мая 2025, 03:03

Фото: iStock/rancho_runner

Через неделю после освобождения Курской области от украинской оккупации силы ПВО сбили 73 беспилотника ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.
Соответствующие данные агентство приводит основываясь на данных Минобороны РФ. Украинские войска практически ежедневно пытаются атаковать дронам приграничные и центральные регионы России.

Напомним, что 6 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от оккупации ВСУ. Последним населенным пунктом, которое контролировали украинские войска, было село Горналь.ВСУ вторглись на территорию РФ 6 апреля 2024 года.

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Shot: В Ростовской области прогремело не менее 5 взрывов из-за работы ПВО
04 мая 2025, 02:16

Фото: iStock/bbsferrari

В Ростовской области прогремело не менее пяти взрывов над городом Каменск-Шахтинский, предварительно, из-за работы ПВО. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Как рассказали SHOT очевидцы, в небе над городом мелькают вспышки и слышны звуки взрывов. По предварительным данным, система ПВО работает по воздушным целям», — передает telegram-канал.

По словам местных жителей, ​в небе над городом был слышен звук мотора. Официальные источники пока никак не комментировали информацию. О пострадавших и разрушениях пока неизвестно.

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#украина
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#вс рф
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FT: Украина возобновит агрессию в отношении РФ, если Запад не признает Крым
04 мая 2025, 01:50

Фото: iStock/Diy13

Украина может возобновить агрессию против России, если западные страны официально не признают Крым территорией РФ. Об этом пишет Financial Times.
«Соглашение, которое избежит официального признания США усечения Украины, даст Киеву шанс повоевать — или, по крайней мере, завоевать территорию другими способами — в другой раз», — говорится в сообщении.

В материале указывают, что Западу выгоднее не включать официальное признание Крыма российским, чтобы Киев в дальнейшем попытался захватить эту территорию. Авторы обратили внимание на то, что будущее будет зависеть от нескольких формулировок на бумаге. Предполагаемое подписание договора может произойти в ближайшие несколько дней.

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#будущее
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#украина
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Депутат Шеремет: у Рубио трезвый взгляд на границы Украины
04 мая 2025, 00:25

Фото: iStock/Silent_GOS

По словам депутата Госдумы от крымского региона Михаила Шеремета, госсекретарь США Марко Рубио трезво оценивает вопрос о границах Украины. Об этом политик заявил РИА Новости.
«Рубио прав... И что бы ни заявлял Зеленский, ни о каком возврате Украины к границам 1991 года быть не может. Всё это блеф, и в США это прекрасно осознают», — поясняет Шеремет.

Депутат отметил, что Россия защитит народы, которые пожелали по общему пути развития со страной. При этом от Украины сейчас осталось только территория.

Напомним, что ранее Марко Рубио заявлял о невозможности Украины вернуться к границам 2014 года.

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