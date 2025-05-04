Зеленский: отказ от перемирия не даст Путину чувствовать себя комфортно 9 мая

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)
По словам Владимира Зеленского, отказ его от перемирия с РФ не даст президенту России Владимиру Путину и его партнерам чувствовать себя комфортно во время празднования Дня Победы. Заявление Зеленского цитирует украинское СМИ.
«Никто не собирается помогать Путину в этом, чтобы создать для него мягкую атмосферу выхода из изоляции 9 Мая и чтобы все чувствовали себя комфортно и безопасно — те лидеры, друзья или партнеры Путина, которые придут на Красную площадь (…) Мы либо воюем, либо Путин показывает, что готов к перемирию», — говорит глава киевского режима.
Напомним, что Владимир Зеленский официально отверг предложение Владимира Путина о трехдневном перемирии в честь празднования Дня Победы. По информации украинских СМИ, глава киевского режима настаивает на введении режима прекращения огня на 30 дней. К тому же Киев официально не стал гарантировать безопасность Москвы во время парада 9 мая.
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