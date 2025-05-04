Через неделю после освобождения Курской области силы ПВО сбили 73 БПЛА ВСУ

Фото: iStock/rancho_runner
Через неделю после освобождения Курской области от украинской оккупации силы ПВО сбили 73 беспилотника ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.
Соответствующие данные агентство приводит основываясь на данных Минобороны РФ. Украинские войска практически ежедневно пытаются атаковать дронам приграничные и центральные регионы России.
Напомним, что 6 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от оккупации ВСУ. Последним населенным пунктом, которое контролировали украинские войска, было село Горналь.ВСУ вторглись на территорию РФ 6 апреля 2024 года.
Читайте также:
ВС РФ предотвратили попытку боевиков ВСУ попасть в Курскую область
Shot: В Ростовской области прогремело не менее 5 взрывов из-за работы ПВО
В Белгородской области обстрел ВСУ привел к ранению семьи из трех человек
Напомним, что 6 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от оккупации ВСУ. Последним населенным пунктом, которое контролировали украинские войска, было село Горналь.ВСУ вторглись на территорию РФ 6 апреля 2024 года.
Читайте также:
ВС РФ предотвратили попытку боевиков ВСУ попасть в Курскую область
Shot: В Ростовской области прогремело не менее 5 взрывов из-за работы ПВО
В Белгородской области обстрел ВСУ привел к ранению семьи из трех человек
Иван Мусатов