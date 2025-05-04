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FT: Украина возобновит агрессию в отношении РФ, если Запад не признает Крым

Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Украина может возобновить агрессию против России, если западные страны официально не признают Крым территорией РФ. Об этом пишет Financial Times.
«Соглашение, которое избежит официального признания США усечения Украины, даст Киеву шанс повоевать — или, по крайней мере, завоевать территорию другими способами — в другой раз», — говорится в сообщении.

В материале указывают, что Западу выгоднее не включать официальное признание Крыма российским, чтобы Киев в дальнейшем попытался захватить эту территорию. Авторы обратили внимание на то, что будущее будет зависеть от нескольких формулировок на бумаге. Предполагаемое подписание договора может произойти в ближайшие несколько дней.

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#сша
#конфликт
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#украина
#россия
#крым
Депутат Шеремет: у Рубио трезвый взгляд на границы Украины
04 мая 2025, 00:25

Фото: iStock/Silent_GOS

По словам депутата Госдумы от крымского региона Михаила Шеремета, госсекретарь США Марко Рубио трезво оценивает вопрос о границах Украины. Об этом политик заявил РИА Новости.
«Рубио прав... И что бы ни заявлял Зеленский, ни о каком возврате Украины к границам 1991 года быть не может. Всё это блеф, и в США это прекрасно осознают», — поясняет Шеремет.

Депутат отметил, что Россия защитит народы, которые пожелали по общему пути развития со страной. При этом от Украины сейчас осталось только территория.

Напомним, что ранее Марко Рубио заявлял о невозможности Украины вернуться к границам 2014 года.

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#сша
#россия
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#украина
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В Белгородской области обстрел ВСУ привел к ранению семьи из трех человек
04 мая 2025, 00:02

Фото: iStock/Iulianna Est

В Белгородской области семья из трех человек получила ранения после прилета украинского боеприпаса во двор частного дома в селе Архангельском Шебекинского округа. Об этом сообщает глава региона Вячеслав Гладков.
«В селе Архангельское Шебекинского округа в результате прилета боеприпаса во двор частного домовладения ранена семья из трех человек», — пишет градоначальник в своем telegram-канале.

Как оказалось, пострадавшие сами обратились за помощью к медикам. По итогам обследования было принято решение о госпитализации женщины и ее 16-летнего внука. Отец подростка от дальнейшей помощи медиков отказался. У пострадавших зафиксированы баротравмы и контузии.

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На Украине назвали число изучающих русский язык школьников
Омбудсмен Креминь: на Украине всего 345 школьников изучают русский язык
03 мая 2025, 22:41

Фото: istockphoto/Professor25

Число школьников, изучающих русский язык на Украине, сократилось до 345 человек, заявил украинским СМИ омбудсмен по защите государственного языка в республике Тарас Креминь. По его словам, в 2021-2022 учебном году таких учащихся было примерно 100 тысяч. По мнению собеседника, скоро «русский язык полностью уйдет из украинских школ».
«В тех редких случаях, где обучение на русском языке еще формально сохраняется, речь идет об «остаточном контингенте», поступившем в школы несколько лет назад, и эта ситуация будет окончательно изменена уже со следующего учебного года», — сказал Креминь.
В 2013-2014 годах на Украине произошел госпереворот. В 2015 году в республике ввели закон о декоммунизации и стали бороться с русской культурой во всех ее проявлениях. Неонацисты и поддерживающие их политики призывали сжигать русские книги, уничтожать памятники и запрещать язык.

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#мир
#россия
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Эксперт раскрыл возможное будущее Украины при продолжении конфликта
Тимофеев: Киев станет главной проигравшей стороной при продолжении конфликта
03 мая 2025, 22:21

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Украина может стать главной проигравшей стороной при отсутствии результатов российско-американских переговоров. Об этом заявил на круглом столе центра стратегических исследований и инициатив (АЦСИИ), проходящем в Ереване, глава Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.
«Мы можем предполагать два сценария исхода этих (переговоров между РФ и США) переговоров... Отсутствие результата тоже будет результатом. Так вот, на мой взгляд, первый сценарий - это отсутствие результата», — сказал он.
По мнению Тимофеева, данная ситуация может получиться в силу запутанности накопившихся за долгое время противоречий и сложности конфликта.

«И с каждым месяцем, а, возможно, и годом будущие переговорные позиции Украины будут ухудшаться», — добавил Тимофеев.

Первый тур российско-американских консультаций состоялся 18 февраля в Саудовской Аравии. Продолжение переговоров состоялось 24 марта. Москва и Вашингтон работают над урегулированием конфликта. Киев тем временем выступает за продолжение антироссийских санкций.

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В Раде обвинили Зеленского в шантаже из-за отказа одобрить сделку по минералам
Геращенко назвала заявления Зеленского о лишении виз нардепов шантажом
03 мая 2025, 22:19

Фото: istockphoto/Konoplytska

Заявления Владимира Зеленского с требованием к Вашингтону лишить виз украинских нардепов, не поддержавших минеральную сделку, — политический шантаж. Об этом в соцсетях написала депутат Верховной рады Ирина Геращенко.
«Эти заявления надо расценивать как политические угрозы законодательному органу власти, который надо не шантажировать, а с которым надо коммуницировать», — сказано в публикации.

Геращенко обвинила главу киевского режима в незнании основного закона страны. По ее словам, 80-я статья конституции гласит, что украинские нардепы не подлежат юридической ответственности за высказывания в парламенте и голосования. Исключением являются лишь клевета и оскорбления.

Перед этим Зеленский заявлял, что Вашингтон должен «просто отменить визы» нардепам, которые против ратификации соглашения по редкоземам.

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