FT: Украина возобновит агрессию в отношении РФ, если Запад не признает Крым

Фото: iStock/Diy13
Украина может возобновить агрессию против России, если западные страны официально не признают Крым территорией РФ. Об этом пишет Financial Times.
«Соглашение, которое избежит официального признания США усечения Украины, даст Киеву шанс повоевать — или, по крайней мере, завоевать территорию другими способами — в другой раз», — говорится в сообщении.
В материале указывают, что Западу выгоднее не включать официальное признание Крыма российским, чтобы Киев в дальнейшем попытался захватить эту территорию. Авторы обратили внимание на то, что будущее будет зависеть от нескольких формулировок на бумаге. Предполагаемое подписание договора может произойти в ближайшие несколько дней.
Читайте также:
Эксперт назвал конфликт на Украине «войной Трампа»
Депутат Шеремет: у Рубио трезвый взгляд на границы Украины
Эксперт раскрыл возможное будущее Украины при продолжении конфликта
Иван Мусатов