Алаудинов: СБУ разрабатывает комбинации для убийства спецназа «Ахмат»
Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, генерал-лейтенант Апты Алаудинов, сообщил о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) разрабатывает различные комбинации для уничтожения командирского состава спецназа «Ахмат». Об этом пишет ТАСС.
Он отметил, что угрозы исходят не только для него, но и для всей группы Аида, а также для бойцов отряда. По словам Алаудинова, несмотря на существующие угрозы, военнослужащие спецназа «Ахмат» сохраняют спокойствие и уверенность в своих действиях.
«Мы продолжаем выполнять свою работу и движемся к победе», — подчеркнул он.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.