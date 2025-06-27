Алаудинов: СБУ разрабатывает комбинации для убийства спецназа «Ахмат»

27 июня 2025, 08:16

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Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, генерал-лейтенант Апты Алаудинов, сообщил о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) разрабатывает различные комбинации для уничтожения командирского состава спецназа «Ахмат». Об этом пишет ТАСС.





Он отметил, что угрозы исходят не только для него, но и для всей группы Аида, а также для бойцов отряда. По словам Алаудинова, несмотря на существующие угрозы, военнослужащие спецназа «Ахмат» сохраняют спокойствие и уверенность в своих действиях.





«Мы продолжаем выполнять свою работу и движемся к победе», — подчеркнул он.