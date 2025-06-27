В ночь на 27 июня ПВО России уничтожила 39 украинских беспилотников
В ночь на 27 июня ПВО России уничтожила 39 украинских беспилотников. Об этом проинформировало Минобороны РФ.
Согласно информации, 19 беспилотников сбиты над территорией Ростовской области, 13 — над Волгоградской областью, и 4 — над Республикой Крым. Кроме того, по одному БПЛА было уничтожено над Белгородской, Брянской и Самарской областями.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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