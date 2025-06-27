Элитное подразделение разведки ВСУ ведет контратаку с потерями в Сумской области

27 июня 2025, 06:49

ТАСС: Элитный отряд ГУР «Химера» ведет контратаку в Сумской области и несет потери

Фото: iStock/IherPhoto

Подразделение Главного разведывательного управления (ГУР) Украины «Химера» ведет бои в Сумской области, пытаясь остановить наступление российских сил. Об этом сообщили в силовых структурах ТАСС. Ранее подразделение ГУР действовало в Курской областиь.





В районе Андреевки «химеровцы» пытаются сдержать продвижение группировки войск «Север», но уже понесли потери.





«Доподлинно известно об уничтожении трех боевиков этого элитного подразделения украинской военной разведки», — сообщил собеседник ТАСС.