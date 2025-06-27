Элитное подразделение разведки ВСУ ведет контратаку с потерями в Сумской области
ТАСС: Элитный отряд ГУР «Химера» ведет контратаку в Сумской области и несет потери
Подразделение Главного разведывательного управления (ГУР) Украины «Химера» ведет бои в Сумской области, пытаясь остановить наступление российских сил. Об этом сообщили в силовых структурах ТАСС. Ранее подразделение ГУР действовало в Курской областиь.
В районе Андреевки «химеровцы» пытаются сдержать продвижение группировки войск «Север», но уже понесли потери.
«Доподлинно известно об уничтожении трех боевиков этого элитного подразделения украинской военной разведки», — сообщил собеседник ТАСС.В начале 2025 года «Химера» участвовала в боях в Суджанском районе Курской области, однако командование Украины оперативно вывело их с территории России, осознав угрозу поражения. Также известно, что в 2024 году подразделение сражалось в Харьковской области после разгрома 57-й механизированной бригады и 125-й львовской бригады территориальной обороны силами «Севера».