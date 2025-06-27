Военкоры сообщили об ударе гиперзвуковыми ракетами по военному аэродрому ВСУ

«РВ»: ВС РФ ударили гиперзвуковыми «Кинжалами» по аэродрому ВСУ в Хмельницкой области
Фото: iStock/RamonCast

Российские вооруженные силы применили гиперзвуковые ракеты «Кинжал» для удара по военному аэродрому ВСУ в Хмельницкой области. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (РВ).



«Взрывы прогремели в Староконстантинове, где расположен военный аэродром ВСУ», — передает Telegram-канал РВ.
Атака началась после того, как в небо поднялись самолеты МиГ-31, которые являются носителями ракет «Кинжал». Взрывы прогремели не только в Староконстантинове, где расположен военный аэродром, а также в Киевской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях.

По данным военкоров, одновременно с ракетами «Кинжал» российские силы использовали ударные беспилотники «Герань» для поражения целей на Украине.

Ранее сообщалось, что над Курской и Брянской областями, Крымом и акваторией Черного моря дежурными средствами российской противовоздушной обороны сбито 16 украинских беспилотников. Угрозы были устранены с 20:00 26 июня до полуночи 27 июня по московскому времени.
Мария Моисеева

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