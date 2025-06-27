Военкоры сообщили об ударе гиперзвуковыми ракетами по военному аэродрому ВСУ
«РВ»: ВС РФ ударили гиперзвуковыми «Кинжалами» по аэродрому ВСУ в Хмельницкой области
Российские вооруженные силы применили гиперзвуковые ракеты «Кинжал» для удара по военному аэродрому ВСУ в Хмельницкой области. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (РВ).
«Взрывы прогремели в Староконстантинове, где расположен военный аэродром ВСУ», — передает Telegram-канал РВ.Атака началась после того, как в небо поднялись самолеты МиГ-31, которые являются носителями ракет «Кинжал». Взрывы прогремели не только в Староконстантинове, где расположен военный аэродром, а также в Киевской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях.
По данным военкоров, одновременно с ракетами «Кинжал» российские силы использовали ударные беспилотники «Герань» для поражения целей на Украине.
Ранее сообщалось, что над Курской и Брянской областями, Крымом и акваторией Черного моря дежурными средствами российской противовоздушной обороны сбито 16 украинских беспилотников. Угрозы были устранены с 20:00 26 июня до полуночи 27 июня по московскому времени.