Минобороны РФ подтвердило окончательное освобождение Суджи в Курской области

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Армия России освободила Суджу в Курской области от оккупации ВСУ, вместе с тем под контроль ВС РФ перешли населенные пункты Меловой и Подол. Об этом 13 марта сообщило Минобороны России.
«Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Меловой, Подол и Суджа», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Сообщения об освобождении Суджи от украинских боевиков появились еще 12 марта, когда стало известно о том, что ВС РФ установили российский флаг в центре города. Тогда же стало известно о массовом бегстве украинцев из населенного пункта.
По состоянию на 13 марта из Суджи вывели 120 мирных жителей, которые полгода находились под оккупацией ВСУ.
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