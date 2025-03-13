Стало известно, сколько времени уйдет на зачистку Суджи

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На полную зачистку Суджи в Курской области от остатков ВСУ уйдет несколько дней, операция по освобождению города близка к завершению. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru.
Дандыкин пояснил, что некоторые боевики ВСУ могут прятаться в подвалах или маскироваться — может быть, сотни человек. Зачистка, подчеркнул он, подразумевает проверку всех освобожденных территорий силами Росгвардии, когда подразделения ВС РФ уже продвигаются вперед.
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«Заходят подразделения Росгвардии и, соответственно, проверяют. Может, кто-то в женское платье оделся, может, еще как-то. Факт остается фактом, что операция по освобождению идет к своему логическому завершению», — заключил военный эксперт.Читайте также:
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Данил Пономарев