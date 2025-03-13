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Стало известно, сколько времени уйдет на зачистку Суджи

Военэксперт Дандыкин: на полную зачистку Суджи от ВСУ уйдет несколько дней
Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

На полную зачистку Суджи в Курской области от остатков ВСУ уйдет несколько дней, операция по освобождению города близка к завершению. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru.
Дандыкин пояснил, что некоторые боевики ВСУ могут прятаться в подвалах или маскироваться — может быть, сотни человек. Зачистка, подчеркнул он, подразумевает проверку всех освобожденных территорий силами Росгвардии, когда подразделения ВС РФ уже продвигаются вперед.
«Заходят подразделения Росгвардии и, соответственно, проверяют. Может, кто-то в женское платье оделся, может, еще как-то. Факт остается фактом, что операция по освобождению идет к своему логическому завершению», — заключил военный эксперт.
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В Минобороны сообщили о бесплатной выдаче автомобилей ветеранам СВО
Замглавы МО РФ Цивилева: бойцам СВО с инвалидностью бесплатно выдают автомобили
13 марта 2025, 16:03

Фото: iStock/Fahroni

Ветеранам СВО, которые лишились возможности ходить, могут бесплатно получить автомобили с ручным управлением. Об этом сообщила замминистра обороны России Анна Цивилева.
В интервью NEWS.ru замглавы оборонного ведомства подчеркнула, что в 2025 году бойцам СВО планируют передать 500 таких автомобилей. Вождению на них обучают в ДОСААФ, после чего там же появляется возможность остаться в качестве инструкторов региональных отделений организации.
«Еще один значимый пример [поддержки] — выдача автомобилей с ручным управлением ветеранам СВО, которые получили наиболее тяжелые ранения, в частности прошли через парную ампутацию нижних конечностей или прикованы к креслу-коляске. Выступили с инициативой, президент России ее поддержал, и теперь мы активно вручаем такие машины ветеранам», — поделилась Цивилева.
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«Отрезвление Украины»: стало известно, к чему ведут контакты РФ и США
Политолог Маркелов: Трамп проглатывает сигналы от России по судьбе Украины
13 марта 2025, 15:54

Фото: iStock/vchal

Президент США Дональд Трамп принимает сигналы от России по судьбе Украины и ее невозможности вернуться к границам 2014 года. Об этом заявил политолог Сергей Маркелов. При этом, по его словам, на 30-дневное прекращение огня Москва не согласится.
«Мы же видим, что Трамп проглатывает сигналы от России о том, что Украине не нужно мечтать о возвращении территориальных границ 2014 года. То есть процессы отрезвления Украины с помощью Трампа уже начались и нужно будет это развивать, чтобы Россия выглядела справедливым победителем», — пояснил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
В то же время Владимир Зеленский на пресс-конференции после переговоров Украины и США в Саудовской Аравии снова заявил, что Киев не признает утрату территорий, которые России освободила во время СВО. Как сообщают argumenti.ru со ссылкой на украинские СМИ, лидер киевского режима назвал эту тему «самой главной красной линией».
«От США в переговорах участвовали госсекретарь Марко Рубио и помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, от Украины — министр иностранных дел Андрей Сибига, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров», — отмечает издание.
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Военный хирург смог удалить аневризму бойцу в госпитале без спецоборудования
13 марта 2025, 15:51

Фото: iStock/ShutterOK

Военный хирург Антон Казанцев удалил аневризму бойцу с позывным Художник в госпитале, не имея специального оборудования для операции, и спас ему жизнь. Об этом сообщает RT.
Художник отметил, что был тяжело ранен из-за атаки украинского дрона в начале 2025 года и попал в госпиталь в тяжелом состоянии через сутки после ранения.
«Осколок снаряда прошел через его руку насквозь, разорвав артерию в левой подмышке, что привело к развитию ложной аневризмы. Из-за активных боевых действий не было возможности оперативно отправить его в оборудованный госпиталь. Пришлось спасать в таких условиях», — поделился Казанцев.
В распоряжении врача не было ни оптического увеличения, ни сосудистого инструментария, которые используют при подобных операциях. Врачу пришлось оперировать Художника, полагаясь лишь на свое зрение.

Хирург использовал вену с ноги бойца и заменил ей пораженную аневризмой артерию. Операция продлилась два часа. Сейчас пациент здоров и даже вернулся в зону СВО.

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Захарова плакала при перечислении пострадавших от преступлений ВСУ детей
Захарова не смогла сдержать слёз, говоря о погибших от рук ВСУ российских детях
13 марта 2025, 15:43

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не смогла без слез зачитать сводку по количеству погибших от рук ВСУ детей. Наибольшее количество несовершеннолетних, пострадавших от действий украинских военных, зафиксировано в Донецкой Народной Республике.
На специально созванном брифинге спикер МИД РФ со слезами в голосе огласила журналистам эти страшные цифры. Только за прошлый год в результате преступных действий киевского режима погибли 11 детей и 127 получили ранения. В Белгородской области погибли 12 детей, ранены 12, в Курской погибли 4 ребенка, 24 ранены, рассказала Захарова.

Всего в результате преступлений ВСУ, начиная с 2014 года, погибло и пострадало не менее 1,7 тысячи детей. Среди них жертвы артиллерийских и ракетных обстрелов гражданских объектов, подорвавшиеся на минах и кассетных боеприпасах, в том числе замаскированных под детские игрушки.

«Это та статистика, которая станет могильной плитой для киевского режима», — подвела итог Мария Захарова.

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Лукашенко: у США нет плана по украинскому конфликту, они зондируют почву
13 марта 2025, 15:24

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у США нет плана по украинскому конфликту, сообщило агентство «РИА Новости».
Во время встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Лукашенко подчеркнул, что Вашингтон лишь «зондирует почву».

Белорусский лидер уверен, что поскольку на Россию не получается повлиять по вопросу урегулирования конфликта, Соединенные Штаты Америки «нажали» на Киев.

Александр Лукашенко подчеркнул, что РФ обладает «большими козырями» в ситуации на Украине, поэтому договориться об урегулировании получится, когда Москва «их достанет».

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что временное перемирие — это не что иное, как временная передышка для ВСУ. По словам Ушакова, США солидарны с РФ, что о членстве Украины в НАТО не может идти и речи в контексте мирного урегулирования конфликта.

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