Алаудинов сообщил о сдаче в плен ещё двух солдат ВСУ на Курском направлении

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Ещё двое бойцов ВСУ сдались в плен на Курском направлении. Об этом в беседе с ТАСС заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
Он подчеркнул, что в субботу появились новые пленные – сдались ещё двое украинских военных.
Ранее Алаудинов сообщил о пяти новых военнопленных, в числе которых числится боец подразделения ВСУ «Азов»*. Все они были взяты в плен на Курском направлении за два дня.
Также в пятницу в Курской области сдалось в плен всё подразделение 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
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*батальон признан террористическим и запрещён на территории России
Ранее Алаудинов сообщил о пяти новых военнопленных, в числе которых числится боец подразделения ВСУ «Азов»*. Все они были взяты в плен на Курском направлении за два дня.
Также в пятницу в Курской области сдалось в плен всё подразделение 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
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Алаудинов рассказал о взятии в плен азовца в Курской области
*батальон признан террористическим и запрещён на территории России
Анастасия Чинкова