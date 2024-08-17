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Алаудинов сообщил о сдаче в плен ещё двух солдат ВСУ на Курском направлении

17 августа 2024, 11:21
Фото: iStock/Sinenkiy

Фото: iStock/Sinenkiy

Ещё двое бойцов ВСУ сдались в плен на Курском направлении. Об этом в беседе с ТАСС заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
Он подчеркнул, что в субботу появились новые пленные – сдались ещё двое украинских военных.

Ранее Алаудинов сообщил о пяти новых военнопленных, в числе которых числится боец подразделения ВСУ «Азов»*. Все они были взяты в плен на Курском направлении за два дня.



Также в пятницу в Курской области сдалось в плен всё подразделение 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

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*батальон признан террористическим и запрещён на территории России
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