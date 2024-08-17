Подразделение ВСУ из 24 бойцов организованно сдалось в плен ВС РФ под Курском

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Подразделение 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ из 24-х военнослужащих организованно сдалось в плен российским войскам. Это произошло в районе населённого пункта Комаровка в Курской области.
Как рассказал РИА Новости представитель российского силового ведомства, для сдачи в плен использовался специально созданный телеграм-канал FREE_SOLDIER2022. С его помощью украинские боевики вышли на связь с представителями Вооружённых сил РФ. Им были переданы инструкции, после чего они организованно сдались в плен.
Формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области 6 августа. В настоящее время их продвижение удалось остановить. На территории Курской, Белгородской и Брянской областей в целях безопасности гражданского населения действует режим контртеррористической операции.
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Александр Бойцов