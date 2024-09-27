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Часть иностранных наёмников, вторгшихся в составе Вооружённых сил Украины на территорию Курской области, уже уничтожена. Других ждёт та же участь, так как они являются законной и даже приоритетной целью для российских военных.
Об этом в разговоре с ТАСС заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. Ранее проект «НемеZида» опубликовал персональные данные свыше 800 боевиков ВСУ, вторгшихся в Курскую область. Среди них было около 200 иностранных наёмников из Израиля, Армении, Грузии, Иордании, Казахстана, Турции, Молдавии, Сирии и других стран.
Командир «Ахмат» сказал, что для него и его бойцов это не новость, они знали о том, что в российском регионе присутствуют иностранные наёмники ВСУ. Многие уже «отсутствуют», так как уничтожены, уточнил Алаудинов. Он также призвал не удивляться присутствию в рядах «солдат неудачи» наёмников из дружественных стран. По словам военного, это обычная практика США: обрабатывать и вербовать наёмников в дружественных России странах, обкатывать их в рядах ВСУ, а затем использовать на родине для свержения законной власти и устройства различных «цветных» революций.
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Александр Бойцов