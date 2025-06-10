Алаудинов: стрелявших по храму российских солдат нужно передать «Ахмату»
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что стрелявших по храму в Судже российских солдат необходимо передать к нему в подчинение для отправки их на передовую. Об этом военный написал в своем telegram-канале.
«Идет, ведется поиск тех, кто вот эту стрельбу произвел, а когда их найдут, я надеюсь, что их мне передадут в спецназ Ахмат, я найду для них на передовой позиции», — пишет военоначальник.
Алаудинов отметил, что после этого у виновных пропадет желание стрелять по пустым домам. К тому же он подчеркнул, что в Судже не осталось бойцов «Ахмата», так как сейчас они находятся на самых сложных участках фронта. Для виновных Алаудинов пообещал персональную ответственность за содеянное.