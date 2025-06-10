Алаудинов: стрелявших по храму российских солдат нужно передать «Ахмату»

10 июня 2025, 05:25

Апти Алаудинов (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что стрелявших по храму в Судже российских солдат необходимо передать к нему в подчинение для отправки их на передовую. Об этом военный написал в своем telegram-канале.







«Идет, ведется поиск тех, кто вот эту стрельбу произвел, а когда их найдут, я надеюсь, что их мне передадут в спецназ Ахмат, я найду для них на передовой позиции», — пишет военоначальник.