ТАСС: с начала года ВС РФ освободили свыше 150 населенных пунктов
С начала 2025 года российская армия освободила свыше 150 населенных пунктов. Об этом сообщает ТАСС основываясь на данных Минобороны РФ.
«Российские военнослужащие освободили более 150 населенных пунктов с начала 2025 года», — передает агентство.
Согласно подсчетам еженедельных и ежедневных сводок оборонного ведомства, всего за этот период ВС РФ освободили 152 населенных пункта. Последним оказался поселок Заря в Донецкой Народной Республике.