Алаудинов: У ВСУ отсутствуют ресурсы для прорыва к Курской АЭС

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Вооружённые силы Украины (ВСУ) не имеют достаточных ресурсов для того, чтобы осуществить прорыв к Курской атомной электростанции. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
В разговоре с РИА Новости он сообщил, что украинские войска уже потеряли более половины всей военной техники, задействованной для нападения на Курскую область. По его словам, противник не оставил попыток прорваться к АЭС, однако уже и сам противник понимает, что просто не располагает необходимыми ресурсами для осуществления такого прорыва.
Алаудинов подчеркнул, что за тот период, пока части ВСУ были задержаны и остановлены, были несколько эшелонов и линий обороны, хорошо оборудованных и укреплённых. Прорвать их у украинских подразделений нет возможности, поэтому они сейчас пытаются решать тактические задачи, закрепляться на рубежах, чтобы не быть выбитыми с них окончательно, заключил командир «Ахмата».
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