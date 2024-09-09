Алаудинов: ударный кулак на курском направлении возглавили ССО Украины

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что ССО Вооруженных сил Украины возглавили ударный кулак группировки противника под Курском. Об этом информирует ТАСС.
По словам командира, у них было огромное количество иностранных наемников, когда они входили в Курскую область. Помимо этого, там находились военные, которые были мобилизованы в течение последних трех-четырех месяцев.
Он отметил, что текущая оперативная ситуация на курском направлении заставила Вооруженные силы Украины сосредоточиться на обороне, а не на наступлении, как изначально планировалось.
Российские военные продолжают отбрасывать вражеские группировки ВСУ с территории Курской области. По данным МО РФ, всего за время боевых действий на курском направлении боевики потеряли более 11,2 тыс. солдат.
Ранее Алаудинов сообщил, что российскими военными была остановлена попытка прорыва противника на двух направлениях в Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Очень большие потери понесли и иностранные наемники, и ССО. Ну и те силы, которые уже в конечном итоге должны были основную работу потом доделать», — рассказал Алаудинов.
Он отметил, что текущая оперативная ситуация на курском направлении заставила Вооруженные силы Украины сосредоточиться на обороне, а не на наступлении, как изначально планировалось.
Российские военные продолжают отбрасывать вражеские группировки ВСУ с территории Курской области. По данным МО РФ, всего за время боевых действий на курском направлении боевики потеряли более 11,2 тыс. солдат.
Ранее Алаудинов сообщил, что российскими военными была остановлена попытка прорыва противника на двух направлениях в Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова