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На курском направлении действуют наиболее жестокие подразделения ВСУ, состоящие из наемников. В целом отмечается присутствие наемников из США, Польши и Франции. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
«Наиболее жестко по отношению к мирным жителям ведут себя наемники. Сейчас мы точно знаем, что тут, на этом направлении, есть наймиты из Польши, Франции, США», — отметил собеседник агентства.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Ранее сообщалось, что в городе Николаевка под Славянском в ДНР был уничтожен пункт дислокации Вооруженных сил Украины с иностранными наемниками. Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что число раненых и убитых уточняется.
Российские военные продолжают отбрасывать вражеские группировки ВСУ с территории Курской области. По данным МО РФ, всего за время боевых действий на курском направлении боевики потеряли более 11,2 тыс. солдат.
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Дарья Осипова