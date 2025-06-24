Алаудинов: украинец из спецназа «Ахмат» включен в список для присвоения званий «Герой Чечни»

24 июня 2025, 14:20

Алаудинов заявил о награжденном званием «Герой Чечни» украинце

Апти Алаудинов (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

В недавнем наградном списке для присвоения званий «Герой Чечни» было девять русских, пять чеченцев и украинец. Об этом рассказал руководитель спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России Апти Алаудинов, передает РИА Новости.





По его словам, в прошлом месяце он передал главе Чечни Рамзану Кадырову наградной список командиров и военных для присвоения к званию. Алаудинов отметил, что многие были шокированы.





«Вы знаете, многие были настолько сильно шокированы, и командирский состав, когда героями Чеченской Республики из 15 наград, подписанных Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, стали пятеро чеченцев, один украинец и девять русских», — пояснил командир «Ахмата».