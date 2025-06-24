ВСУ выпустили по России ракету «Нептун»
ВСУ выпустили по России ракету «Нептун». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Куда могла лететь ракета, не уточняется. По данным российского оборонного ведомства, она не достигла своей цели — «Нептун» сбили силами ПВО.
За прошедшие сутки ВС России перехватили две управляемые авиабомбы JDAM американского производства и 168 БПЛА самолетного типа.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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