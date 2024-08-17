Алаудинов: ВСУ круглосуточно предпринимают попытки прорыва в Курской области

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Мобильные группы ВСУ круглосуточно предпринимают попытки прорвать российскую оборону в Курской области. Части Вооружённых сил РФ успешно пресекают эти попытки.
Об этом в разговоре с ТАСС рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. Он подчеркнул, что обстановка в зоне боевых действий находится под контролем российских войск, а все попытки противника организовать прорыв своевременно пресекаются.
Украинские войска вторглись на территорию Курской области шестого августа. По словам командира «Ахмата», численность противника составляла 12 тысяч человек. В настоящее время продвижение ВСУ остановлено. Алаудинов назвал обстановку в регионе «вполне рабочей».
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Александр Бойцов