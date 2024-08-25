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«Испугался и плакал»: Стало известно об извинениях Зеленского перед Кадыровым

Алаудинов: Зеленский в слезах извинялся перед Кадыровым задолго до СВО
25 августа 2024, 08:38

Президент Украины Владимир Зеленский извинялся в слезах перед главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым еще в 2014 году. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в Телеграм-канале.
По словам Алаудинова, инцидент произошел в то время, когда Зеленский еще строил карьеру на ТВ.

«Ты должен знать, что когда ты очень сильно испугался и плакал и отправлял моего знакомого, чтобы он попросил Рамзана Ахматовича простить тебя. Во времена «Квартала 95» это я тогда просил Рамзана Ахматовича, чтобы он простил тебя», — прокомментировал командира «Ахмата».


Он также отметил, что в своих последних выступлениях на тему Курской области украинский лидер в точности копирует его заявления (Алаудинов на регулярной основе освещает ситуацию на курском направлении).

Ранее экс-премьер России заявил о невозможности организации переговоров с Киевом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#инцидент
#лидер
#владимир зеленский
#апти алаудинов
Захарова назвала власти Литвы нацистами после оскорбления Шимоните россиян
25 августа 2024, 08:31

Фото: istockphoto/AlxeyPnferov

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, поздравляя украинского президента Владимира Зеленского с Днём независимости Украины, назвала россиян «руснёй». «Нацисты», — коротко охарактеризовала литовские власти официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Глава литовского правительства выразила уверенность, что Литва и Украина вместе будут праздновать победу «со светом, газом и без русни». Спикер российского МИД ранее уже отмечала рост русофобии и бытовой дискриминации по национальному признаку в странах Прибалтики.

Нет ничего удивительного в том, что представитель высшей государственной власти забывает не только о дипломатии, но и об элементарных правилах приличия. Скоро также не придётся удивляться, услышав из уст прибалтийских политиков площадную ругань в духе Германии 30-х годов XX века, когда в подобных перлах упражнялось ведомство Геббельса. Поэтому Захарова и назвала литовские власти коротко и ясно — нацисты.

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#литва
#премьер-министр
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«Хезболла» заявила о поражении 11 военных целей на территории Израиля
25 августа 2024, 08:28

Фото: istockphoto/alexkuehni

Ливанское движение «Хезболла» сообщило об окончании первого этапа ответного удара по Израилю. В ходе атаки были успешно поражены 11 военных целей на территории еврейского государства.
Об этом сообщили в пресс-службе движения. Поясняется, что удары были нанесены по казармам и опорным пунктам, чтобы впоследствии обеспечить пролёт беспилотных летательных аппаратов к основным целям в глубине израильской территории.

Ливанские радикалы перечислили 11 объектов, по которым были нанесены удары. В их числе оказались базы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Майрун, Заатун и Сахель, а также две базы на территории оккупированных Голанских высот. Кроме того, были атакованы три казармы, где размещаются военнослужащие, и несколько опорных пунктов.

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#израиль
#удар
#движение
#атака
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Захарова напомнила требования к РФ западных НПО «не создавать препоны» Telegram
25 августа 2024, 08:09

Фото: пресс-служба МИД РФ

Решение Франции о задержании сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова вызывает вопрос, будут ли требовать его освобождения западные международные структуры, или на этот раз они «проглотят языки».
Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Российский дипломат напомнила, как в 2018 году группа из 26 неправительственных организаций (НПО), в числе которых были «Репортёры без границ», «Фридом хаус», «Комитет по защите журналистов» и другие, осудили решение российского суда заблокировать Telegram.

«Как думаете, на этот раз они будут взывать к Парижу и требовать освобождения Дурова, или проглотят языки?», — задалась вопросом спикер российского МИД.

Захарова также отметила, что после задержания сооснователя Telegram во Франции российское посольство в Париже, как это и положено в подобных случаях, сразу же включилось в работу.

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#рф
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Стало известно о давнем предупреждении Павла Дурова Жириновским
Жириновский в 2018 году предупреждал Дурова, что Запад его не примет
25 августа 2024, 07:15

Фото: сайт Кремля

Основатель и бессменный лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский ещё в 2018 году призывал Павла Дурова вернуться на Родину. Политик предупреждал, что Запад никогда не станет для него своим.
Видеозапись с очередным сбывшимся пророчеством Жириновского опубликовал депутат фракции ЛДПР в Государственной думе РФ Владимир Сипягин. На кадрах партийный лидер поздравляет Дурова с днём рождения и призывает его вернуться в Россию.

«Ты практически наш русский Цукерберг. Сколько времени надо еще шляться по заграницам?» — обращается Жириновский к предпринимателю и программисту.

Затем глава ЛДПР добавляет, что у него есть чувство, будто основателя мессенджера Telegram «не принимает чужая земля». Он также назвал день рождения Дурова поводом для того, чтобы задуматься о возвращении «к родным берегам».

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Экс-премьер России заявил о невозможности организации переговоров с Киевом
Экс-премьер РФ Степашин: переговоры с Киевом невозможны
25 августа 2024, 06:28

Фото: istockphoto/Diy13

Вести переговоры с Владимиром Зеленский то же самое, что говорить с Адольфом Гитлером. Переговоры с Киевом невозможны, любые соглашения в данный момент будут повторением ошибки Хасавюрта, необходима капитуляция, заявил в интервью ТАСС бывший премьер-министр РФ Сергей Стипашин.
«Вопрос только один сегодня. Это нанесение поражения нацистскому террористическому режиму. Другого пути нет. Я с Дмитрием Медведевым согласен, что мирные переговоры вести ни с кем нельзя», – отметил он.

По мнению Степашина, единственное, что выгодно Москве в данный момент, – это капитуляция киевского режима. Другого пути бывший премьер-министр не видит, особенно после Курска.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что решение Киева о наступлении на Курскую область приведет к резкому увеличению потерь украинских военных. По словам Медведева, перед наступлением ВСУ на Курскую область Москва могла попасть в «переговорную ловушку», слишком рано начав ненужные разговоры о мире. Поэтому заместитель председателя Совета безопасности заявил, что переговоры с Украиной после оккупации Курской области невозможны.

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#всу
#владимир зеленский
#переговоры
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Юрист дал оценку делу Дурова
Юрист Русяев: дело основателя Telegram Павла Дурова может стать прецедентным
25 августа 2024, 06:05

Фото: iStock/BrianAJackson

Дело основателя мессенджера Telegram Павла Дурова может стать прецедентом. Такую оценку в интервью РИА Новости дал юрист Илья Русяев.
«Дело может стать прецедентным в контексте ответственности создателей технологических платформ за контент, распространяемый пользователями. Оно поднимает важные вопросы о балансе между свободой слова, правом на приватность и необходимостью борьбы с преступностью в цифровую эпоху», — сказал специалист.
Он подчеркнул, что многое будет зависеть от ответа французских властей и реакции международного сообщества.

Французские спецслужбы задержали Павла Дурова вечером в субботу 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже после того, как он сошел с борта частного самолета. Дуров подозревается в незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками, преступления против несовершеннолетних и мошенничество.

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#арест
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Зеленского раскритиковали за его речи ко Дню независимости Украины
Бывший разведчик США Риттер обвинил Зеленского в гибели 700 тысяч бойцов ВСУ
25 августа 2024, 05:57

Президент Украины Владимир Зеленский погубил более 700 тысяч украинских солдат за то, что они предпочел войну миру. Об этом заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер, осудивший Зеленского в социальной сети X после выступления украинского лидера по случаю Дня независимости Украины.
В видеообращении к гражданам Зеленский заявил, что Киев всегда будет помнить бойцов, отдавших жизнь за свою страну.

«Большинство из которых было бы живо сегодня, если бы ты не позволил Украине стать инструментом НАТО. Если бы ты выбрал мир, а не войну», – написал Риттер.
Отставной офицер западной разведки привел статистику, согласно которой 700 тысяч солдат Вооруженных сил республики (ВСУ) погибли в ходе конфликта между Россией и Украиной, и это число будет расти.

«Их кровь на твоих руках», – отметил Риттер.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что целью атаки на Курскую область является пополнение обменного фонда и избежание начала боев в Сумской области.

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#украина
#россия
#конфликт
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#всу
#владимир зеленский
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Азербайджан ввел запрет на въезд депутататм ПАСЕ
25 августа 2024, 04:34

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

Власти Азербайджана объявили персонами нон грата всех членов Совета Европы (ПАСЕ), проголосовавших за решение не утверждать мандат делегации страны в Совете Европы (СЕ). Об этом заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, заявление опубликовано на сайте министерства.
По словам Гаджизаде, депутатам не будет разрешен въезд в Азербайджан, если они захотят посетить страну до восстановления полномочий азербайджанской делегации в ПАСЕ.

Ранее Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС, куда входят Россия, Китай и Индия, а также Бразилия, Египет, Иран, ОАЭ, ЮАР, Египет и Эфиопия.

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#мид
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Назван следующий кандидат на пост владельца Telegram
Эксперт Зыков: управление Telegram может перейти к вице-президенту Перекопскому
25 августа 2024, 03:32

Фото: iStock/Claudia Nass

Друг и партнер основателя Telegram Павла Дурова, вице-президент Илья Пюрекопский может временно возглавить компанию в связи с задержанием генерального директора в аэропорту Парижа 24 августа. Об этом заявил директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков, передает РИА Новости.
Французские спецслужбы задержали генерального директора Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже, когда он выходил из своего частного самолета.

Ордер на арест был выдан после того, как Дуров отказался сотрудничать с французскими службами безопасности. Во Франции Дурову грозит до 20 лет лишения свободы.

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