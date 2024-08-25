«Испугался и плакал»: Стало известно об извинениях Зеленского перед Кадыровым

Президент Украины Владимир Зеленский извинялся в слезах перед главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым еще в 2014 году. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в Телеграм-канале.
По словам Алаудинова, инцидент произошел в то время, когда Зеленский еще строил карьеру на ТВ.
Он также отметил, что в своих последних выступлениях на тему Курской области украинский лидер в точности копирует его заявления (Алаудинов на регулярной основе освещает ситуацию на курском направлении).
Ранее экс-премьер России заявил о невозможности организации переговоров с Киевом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Ты должен знать, что когда ты очень сильно испугался и плакал и отправлял моего знакомого, чтобы он попросил Рамзана Ахматовича простить тебя. Во времена «Квартала 95» это я тогда просил Рамзана Ахматовича, чтобы он простил тебя», — прокомментировал командира «Ахмата».
Он также отметил, что в своих последних выступлениях на тему Курской области украинский лидер в точности копирует его заявления (Алаудинов на регулярной основе освещает ситуацию на курском направлении).
Ранее экс-премьер России заявил о невозможности организации переговоров с Киевом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак