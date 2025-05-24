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По словам командира спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенанта Апти Алаудинова, в местах активных боев в Курском приграничье остаются тысячи тел боевиков ВСУ, которых бросили сослуживцы. Об этом сообщает РИА Новости.
«Раненых не забирают, тела погибших абсолютно не забирают. И они у нас получается валяются там тысячами по всему периметру, где у нас были бои с украинскими формированиями», — рассказал агентству генерал.
Алаудинов ответил, что украинское командование безразлично относится к своим солдатам. Из-за этого уничтожение боевиков происходит «большими партиями». Помимо этого командование не обращает внимание на гибель или ранение военных, из-за чего на местах боев и скопилось столь большое число тел украинских солдат.
Напомним, что о полном освобождении Курской области сообщил начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов. Об этом он доложил президенту России Владимиру Путину 26 апреля.
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Иван Мусатов