Фото: iStock/Silent_GOS
По словам члена экспертного совета при комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольги Ковитиди, слова экс-главкома ВСУ Валерия Залужного о невозможности Украины вернуть утраченные территории стали политическим прорывом. Об этом Ковитиди заявила РИА Новости.
«На Украине растет осознание бесперспективности военного противостояния с Россией и заявление Залужного является этому подтверждением. Это заявление - серьезный прорыв в осознании происходящего представителями Украины», — сказала Ковитиди агентству.
Ранее Валерий Залужный заявил, что Украине не стоит надеется на чудо в вопросе возвращения к границам 1991 или 2022 годов. Глава МИД России Сергей Лавров еще в феврале отмечал, что Киев не заботиться об интересах огромной части населения страны. При этом принадлежность ДНР, ЛНР, Крыма, Запорожской и Херсонской областей к России уже давно решенный вопрос, задокументированный в конституции РФ.
Напомним, что бывшие украинские регионы стали частью России благодаря референдумам, где большая часть жителей проголосовали за присоединение к РФ.
«Радио 1» сообщало, что Украина зарабатывает на перепродаже западного оружия. При этом на фронт поступало лишь 30–40% предоставленного вооружения. О данном факте свидетельствует наличие оружия у африканских террористов и наркокартелей в Америке.
Читайте также:
Марочко: ВС РФ отодвинули линию фронта от Курской области более чем на 10 км
МИД: Россия адекватно ответит на массированные атаки дронов ВСУ
Лавров: Украине передадут проект об урегулировании кризиса после обмена пленными
Иван Мусатов