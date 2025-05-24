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Солдат ВС РФ: ВСУ массово сдавались в плен во время боев в Мариуполе

Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

В Мариуполе бойцы ВСУ массово сдавались в плен во время взятия металлургического комбината имени Ильича. Об этом рассказал РИА Новости солдат ВС РФ с позывным «Добрый».
«Были серьезные опорные пункты, без поддержки российской военно-воздушной силы завод вообще нереально было взять. Они отрабатывали точно, ВСУшники стали массово сдаваться в плен, выходить оттуда. Поняли, что сопротивление бесполезно», — передает агентство рассказ «Доброго».

На данный момент солдат служит в первом специальном полке МВД по Донецкой Народной Республике. Он участвовал в боях за Мариуполь в марте 2022 года. За это военного наградили боевыми наградами.

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В Совфеде назвали прорывом слова Залужного об отсутствии шансов у Украины вернуть территории
Ковитиди: слова Залужного об отсутствии шансов вернуть территории стали прорывом
24 мая 2025, 05:14

Фото: iStock/Silent_GOS

По словам члена экспертного совета при комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольги Ковитиди, слова экс-главкома ВСУ Валерия Залужного о невозможности Украины вернуть утраченные территории стали политическим прорывом. Об этом Ковитиди заявила РИА Новости.
«На Украине растет осознание бесперспективности военного противостояния с Россией и заявление Залужного является этому подтверждением. Это заявление - серьезный прорыв в осознании происходящего представителями Украины», — сказала Ковитиди агентству.

Ранее Валерий Залужный заявил, что Украине не стоит надеется на чудо в вопросе возвращения к границам 1991 или 2022 годов. Глава МИД России Сергей Лавров еще в феврале отмечал, что Киев не заботиться об интересах огромной части населения страны. При этом принадлежность ДНР, ЛНР, Крыма, Запорожской и Херсонской областей к России уже давно решенный вопрос, задокументированный в конституции РФ.

Напомним, что бывшие украинские регионы стали частью России благодаря референдумам, где большая часть жителей проголосовали за присоединение к РФ.

«Радио 1» сообщало, что Украина зарабатывает на перепродаже западного оружия. При этом на фронт поступало лишь 30–40% предоставленного вооружения. О данном факте свидетельствует наличие оружия у африканских террористов и наркокартелей в Америке.

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В Курской и Воронежской областях объявлена опасность атаки БПЛА
24 мая 2025, 02:56

Фото: iStock/bbsferrari

В Курской и Воронежской областях объявлена опасность атаки беспилотников. Власти просят жителей перейти в укрытия для обеспечения собственной безопасности.
«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — говорится в telegram-канале регионального оперштаба в 2:19 по московскому времени.

Об опасности в Воронежской области сообщил губернатор региона Александр Гусев. Сообщение об этом появилось в telegram-канале градоначальника в 02:13.

«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — пишет Гладков.

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Марочко: ВС РФ отодвинули линию фронта от Курской области более чем на 10 км
24 мая 2025, 01:47

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

По словам военного эксперта Андрея Марочко, российские военные смогли отодвинуть линию фронта от Курской области более чем на 10 километров. Об этом он рассказал ТАСС.
«Касаемо успехов ВС РФ на территории Сумской области за истекшую неделю: я бы назвал их очень существенными, поскольку на многих участках линия боевого соприкосновения отодвинута от Курщины на расстояние более чем 10 км», — рассказал агентству Марочко.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия передаст Украине документ с условиями прекращения боевых действий только после обмена пленными в формате «тысяча на тысячу».Уже 23 мая на Подмосковный аэродром прилетел самолет с 270 россиянами, которых освободили из украинского плена.

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«Звезда»: В Подмосковье сел самолет с 270 освобожденным из украинского плена
24 мая 2025, 00:58

Фото: iStock/zim286

В Подмосковье приземлился самолет с 270 россиянами, которых освободили из украинского плена. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Стало известно, что военнопленные пройдут реабилитацию в медучреждениях Минобороны.

Напомним, что обмен военнопленными с российской и украинской стороны проходит в соответствии с договоренностями, достигнутыми 16 мая на переговорах в Стамбуле. Из Украины переданы 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц, которых захватили ВСУ в ходе своего вторжения в Курскую область. Мирные жители находятся в Белоруссии, где им оказывается психологическая и медицинская помощь.

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МИД: Россия адекватно ответит на массированные атаки дронов ВСУ
23 мая 2025, 21:43

Фото: istockphoto/Mordolff

Россия адекватно ответит на массированные атаки дронов ВСУ на Москву и Подмосковье, заявил МИД России. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Украина таким образом попыталась сорвать начавшийся диалог Москвы и Киева и не допустить реализации стамбульских договоренностей.
«Но, подчеркнем, наша принципиальная приверженность конструктивному поиску путей мирного урегулирования через диалог остается неизменной», — добавили в МИД РФ.

В министерстве напомнили, сославшись на информацию МО РФ, что в период с 20 по 23 мая зафиксировано кратное увеличение ударов — 788 налетов дронов самолетного типа и западных ракет на российскую территорию вне зоны боевых действий. В результате есть раненые и жертвы.

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