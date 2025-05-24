Солдат ВС РФ: ВСУ массово сдавались в плен во время боев в Мариуполе

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В Мариуполе бойцы ВСУ массово сдавались в плен во время взятия металлургического комбината имени Ильича. Об этом рассказал РИА Новости солдат ВС РФ с позывным «Добрый».
«Были серьезные опорные пункты, без поддержки российской военно-воздушной силы завод вообще нереально было взять. Они отрабатывали точно, ВСУшники стали массово сдаваться в плен, выходить оттуда. Поняли, что сопротивление бесполезно», — передает агентство рассказ «Доброго».
На данный момент солдат служит в первом специальном полке МВД по Донецкой Народной Республике. Он участвовал в боях за Мариуполь в марте 2022 года. За это военного наградили боевыми наградами.
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Иван Мусатов