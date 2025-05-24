Марочко: ВС РФ отодвинули линию фронта от Курской области более чем на 10 км

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По словам военного эксперта Андрея Марочко, российские военные смогли отодвинуть линию фронта от Курской области более чем на 10 километров. Об этом он рассказал ТАСС.
«Касаемо успехов ВС РФ на территории Сумской области за истекшую неделю: я бы назвал их очень существенными, поскольку на многих участках линия боевого соприкосновения отодвинута от Курщины на расстояние более чем 10 км», — рассказал агентству Марочко.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия передаст Украине документ с условиями прекращения боевых действий только после обмена пленными в формате «тысяча на тысячу».Уже 23 мая на Подмосковный аэродром прилетел самолет с 270 россиянами, которых освободили из украинского плена.
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