Алаудинов высказался о боях в Сумской области
Заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что руководство ВСУ отправляет мобилизованных на передовую в Сумской области почти без снабжения и не ждет их возвращения. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, новобранцам выдают «полторашку» воды, один сухпаек на двоих, автомат и четыре магазина. Алаудинов считает, что такой подход говорит о расчете на большие потери сразу после выхода на позиции. Он добавил, что вперед, по его оценке, бросают людей без нужной подготовки. За спинами у них, как утверждает собеседник агентства, стоят заградотряды и не дают отступить или сдаться.
Алаудинов отметил, что ситуация для украинских подразделений в регионе выглядит тяжелой. Он выразил сожаление из-за того, что, по его мнению, руководство Украины продолжает отправлять таких бойцов на передовую.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
