Алаудинов высказался о боях в Сумской области

13 апреля 2026, 07:53

Алаудинов: ВСУ отправляют мобилизованных «в один конец» в Сумской области

Заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что руководство ВСУ отправляет мобилизованных на передовую в Сумской области почти без снабжения и не ждет их возвращения. Об этом пишет РИА Новости.