13 апреля 2026, 04:46

Татьяна Москалькова (Фото: kremlin.ru)

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова уже получила около 600 обращений от граждан, желающих переехать в РФ из-за политических репрессий на Украине. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.





Почти 500 просьб поступило от украинцев, которые просят забрать их в Россию и считают политическое преследование в их стране недопустимым. Ещё около 100 обратившихся человек — граждане России, которые хотят вернуться на Родину. Москалькова подчеркнула, что постоянно ведёт диалог с украинской стороной и международными организациями по этому вопросу.



Уполномоченный по правам человека в России объяснила, что киевский режим преследует мирных жителей за пророссийскую позицию, подвергая их репрессиям и привлекая к уголовной ответственности. Украина осуждает своих граждан за «оправдание агрессии или сепаратизм».



