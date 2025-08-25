Алаудинов высказался о поведении боевиков ВСУ у Красноармейска

25 августа 2025, 22:40

Алаудинов рассказал о попытках ВСУ удержаться у Красноармейска любыми путями

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что украинские силы всеми способами пытаются удержать позиции у Красноармейска.