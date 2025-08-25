Алаудинов высказался о поведении боевиков ВСУ у Красноармейска
Замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что украинские силы всеми способами пытаются удержать позиции у Красноармейска.
По его словам, ранее противник стремился сосредоточить ресурсы на одном участке, чтобы заставить РФ отвлечь туда силы, но, увидев, что этого не происходит, теперь пытается любой ценой держаться на этом направлении.
Алаудинов добавил, что при нынешних темпах действий российских войск вскоре можно ожидать «очень серьёзного результата» в этом районе.
Ранее сообщалось, что следующим шагом российских подразделений может стать взятие под контроль дороги, ведущей к Славянску и Краматорску, а также о прорыве обороны противника в районе Красноармейска и успехах в районе населённого пункта Чунишино.
Читайте также: