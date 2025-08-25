Стало известно о новых требованиях Зеленского к США
За тёплыми рукопожатиями и благодарностями в адрес Дональда Трампа скрывался вполне прозрачный посыл: для достижения «реального мира» Украине нужны не только переговоры, но и новые крупные поставки американского оружия.
Как пишет «МК», именно это стало ключевой темой встречи Владимира Зеленского со спецпредставителем президента США генералом Китом Келлогом в Киеве.
Хотя официальное сообщение в соцсетях Зеленского начинается с признательности за стремление Трампа к миру, основная интрига — в конкретных военных запросах, которые озвучил глава киевского режима. По его словам, на столе сейчас «две сильные возможности», способные коренным образом изменить ситуацию: договор о новой закупке американского оружия и отдельная сделка по дронам, которая значительно укрепит арсеналы.
Зеленский отметил, что Украина готова к переговорам на уровне лидеров, чтобы «решить ключевые вещи», но для этого нужна такая же готовность со стороны Москвы. Поставки оружия и дронов рассматриваются как главный аргумент, который может повлиять на российских руководителей и подтолкнуть их к реальным переговорам. Кроме того обсуждался механизм PURL — схема, позволяющая закупать американское оборудование за счёт средств партнёрских стран; по словам Зеленского, ведётся работа по привлечению в неё новых государств.
