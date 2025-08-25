Стало известно о новых требованиях Зеленского к США

25 августа 2025, 22:24

Зеленский через Келлога потребовал от США нового соглашения по оружию

Фото: istockphoto/PromesaArtStudio

За тёплыми рукопожатиями и благодарностями в адрес Дональда Трампа скрывался вполне прозрачный посыл: для достижения «реального мира» Украине нужны не только переговоры, но и новые крупные поставки американского оружия.